Геном был отправлен в международную базу данных. Теперь выявленный в России вид вируса может быть сравнен с другими, ученые смогут понять, как он меняется. Это открытие продвигает человечество к изобретению вакцины против COVID-19.

Однако специалистам еще предстоит глобальная работа по накоплению массива данных о геномах вируса.

«Мы увидели одну из версий вируса характерную для конкретной пациентки, у кого-то он может быть другим, — говорит Лиознов, — для вирусов характерны мутации. Сейчас существует несколько сотен вариантов возбудителей вируса».

Ученый также заверил, что не каждая мутация опасна: COVID-19 трансформируется, но на данный момент его свойства меняются незначительно.