Cотрудники НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева расшифровали геном одной из версий коронавируса в среду. 18 марта. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.
«Мы первые в стране расшифровали геном, но не первые в мире.— говорит и.о директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.— Наша работа — лишь маленький камушек, вклад в мировые исследования».
Геном был отправлен в международную базу данных. Теперь выявленный в России вид вируса может быть сравнен с другими, ученые смогут понять, как он меняется. Это открытие продвигает человечество к изобретению вакцины против COVID-19.
Однако специалистам еще предстоит глобальная работа по накоплению массива данных о геномах вируса.
«Мы увидели одну из версий вируса характерную для конкретной пациентки, у кого-то он может быть другим, — говорит Лиознов, — для вирусов характерны мутации. Сейчас существует несколько сотен вариантов возбудителей вируса».
Ученый также заверил, что не каждая мутация опасна: COVID-19 трансформируется, но на данный момент его свойства меняются незначительно.
Напомним, сейчас вакцины от нового коронавируса Covid-19 в Петербурге создают НИИ вакцин и сывороток, а также биотехнологическая компания BIOCAD. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины понадобится около полутора лет.
Напомним, в Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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