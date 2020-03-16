«Прилетел из Франции и сразу решил сдать анализы (симптомов не было). Анализ показал, что коронавирус есть. Через день начались первые симптомы — першило горло (ощущение сухого горла), постепенно появлялся сухой кашель, давление в верхней части груди. Уже ночью температура поднялась до 39 градусов и плохо снижалась какими-либо таблетками», — рассказал Тюшкевич о симптомах болезни.

Спортсмен проходит лечение в инфекционной больнице в Коммунарке, Московская область. Как рассказывает Тюшкевич, некоторые врачи не пользуются перчатками — так как «выходя и заходя в палату все полностью дезинфицируется в специальном «предбаннике»». «В больнице все максимально осторожны. Весь персонал, включая ремонтников, все время в защите», — отмечает спортсмен.