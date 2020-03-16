Спортсмен из Петербурга Петр Тюшкевич, чемпион по кайтсерфингу в 2009 году, проходит лечение от коронавирусной инфекции Covid-19. В своем Instagram он рассказывает о происходящем — в том числе о симптомах болезни, условиях содержания в больнице и предлагаемом лечении.
Спортсмен из Петербурга Петр Тюшкевич лечится от коронавирусной инфекции. Вот что он рассказывает о болезни
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@petertyushkevich
«Прилетел из Франции и сразу решил сдать анализы (симптомов не было). Анализ показал, что коронавирус есть. Через день начались первые симптомы — першило горло (ощущение сухого горла), постепенно появлялся сухой кашель, давление в верхней части груди. Уже ночью температура поднялась до 39 градусов и плохо снижалась какими-либо таблетками», — рассказал Тюшкевич о симптомах болезни.
Спортсмен проходит лечение в инфекционной больнице в Коммунарке, Московская область. Как рассказывает Тюшкевич, некоторые врачи не пользуются перчатками — так как «выходя и заходя в палату все полностью дезинфицируется в специальном «предбаннике»». «В больнице все максимально осторожны. Весь персонал, включая ремонтников, все время в защите», — отмечает спортсмен.
«Сразу сделали все анализы и обязательный снимок легких, так как вирус в первую очередь вызывает осложнения в виде отека легких или пневмонии. Температуру сбивают только когда она выше 38,5 градусов парацетамолом и ибупрофеном, хотя сейчас французские врачи говорят, что ибупрофен нельзя принимать. Горло и кашель лечат обычным полосканием — например, «Стоматофитом» или «Хлоргексидином». Если вирус добрался до легких, то уже по ситуации каждому подбирают свои антибиотики», — делится Тюшкевич.
16 марта в Петербурге вступило в силу постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Согласно документу, в городе устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. При этом в Петербурге готовятся к выписке первые пациенты, вылечившиеся после заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Один из них студент из Италии — в начале марта у него первым в городе был выявлен вирус.
В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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