Стало известно о 14 новых случаях коронавируса в России. Один из них зафиксирован в Петербурге

На сегодня в Москве выявлено 33 случая коронавирусной инфекции.

Из подтвердившихся сегодня 9 случаев ни один из взрослых не посещал работу. В настоящий момент установлен полный круг всех близких контактов заболевших. Шестеро родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Четверо – в инфекционной больнице. Двое близких остались на домашнем карантине.

Среди заболевших есть трое несовершеннолетних. С 10 марта были закрыты классы этих учащихся. В настоящий момент на карантин закрыты здания, в которых они обучались. Все учащиеся этих корпусов находятся дома. В зданиях проведена заключительная дезинфекция.

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:

Рейс SU 2383 Женева-Москва 06.03.2020

Рейс S7 3720 Инсбрук-Москва 08.03.2020

Рейс SU 7157 Гренобль-Москва 08.03.2020

Рейс SU 2487 Цюрих-Москва 09.03.2020

Рейс SU 2329 Мюнхен-Москва 10.03.2020

С пассажирами рейса сейчас связываются медицинские работники. Всем будет сделана адресная СМС-рассылка. Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.