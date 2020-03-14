В России за сутки обнаружили 14 новых случаев заражения COVID-19, один из которых – в Петербурге. Об этом сообщает оперативный штаб.
Стало известно о 14 новых случаях коронавируса в России. Один из них зафиксирован в Петербурге
Больше всего случаев, а именно девять, зарегистрировали в Москве, один — в Петербурге, один — в Подмосковье, два — в Кемеровской области, и в Калининградской области — тоже один. Все они в течение последних двух недель посещали Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.
На сегодня в Москве выявлено 33 случая коронавирусной инфекции.
Из подтвердившихся сегодня 9 случаев ни один из взрослых не посещал работу. В настоящий момент установлен полный круг всех близких контактов заболевших. Шестеро родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Четверо – в инфекционной больнице. Двое близких остались на домашнем карантине.
Среди заболевших есть трое несовершеннолетних. С 10 марта были закрыты классы этих учащихся. В настоящий момент на карантин закрыты здания, в которых они обучались. Все учащиеся этих корпусов находятся дома. В зданиях проведена заключительная дезинфекция.
Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:
Рейс SU 2383 Женева-Москва 06.03.2020
Рейс S7 3720 Инсбрук-Москва 08.03.2020
Рейс SU 7157 Гренобль-Москва 08.03.2020
Рейс SU 2487 Цюрих-Москва 09.03.2020
Рейс SU 2329 Мюнхен-Москва 10.03.2020
С пассажирами рейса сейчас связываются медицинские работники. Всем будет сделана адресная СМС-рассылка. Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.
Напомним, ранее у двух жителей Кемерово обнаружили коронавирусную инфекцию. Их госпитализировали в городскую инфекционную больницу №8. Они находятся в изоляции и получают все необходимое лечение. Еще один человек в Новокузнецке находится под подозрением.
Вчера, 13 марта, в России зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Петербурге, по одному — в Ленинградской и Московской областях, а также в Пермском крае. В этот же день в Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения COVID-19. Вирус обнаружили у жительницы Кудрово. Женщина вернулась из Италии, сейчас её доставили в Боткинскую больницу. При этом Александр Беглов ввел режим повышенной готовности в городе. С 16 марта по 30 апреля в городе запрещены мероприятия численностью более 1000 человек.
До этого, 11 марта, в России зафиксировали 8 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Шестеро заболевших находятся в Москве, еще двое в Московской области. 9 марта стало известно о трех новых инфицированных в Москве, а днем ранее было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 в России. Речь идет о заболевших в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Они все посещали Италии за последние две недели.
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