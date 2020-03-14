Государственный Эрмитаж рассказал о новых мерах борьбы в связи с распространением коронавируса. Так, музей отказался от проведения культурно-массовых мероприятий с численностью участников более 1000 человек и от торжественных церемоний открытия выставок.
Эрмитаж отказался от проведения массовых мероприятий и от церемоний открытия выставок из-за коронавируса
-
Фото: Shutterstock
«Государственный Эрмитаж тщательно следил и следит за развитием ситуации, связанной с распространением коронавируса. Для оценки обстановки, принятия решений и обеспечения безопасности в музее была создана рабочая группа. Первый приказ о профилактике распространения инфекционных заболеваний появился в Эрмитаже ещё 6 февраля. В настоящий момент создан план кризисного управления, который включает в себя возможные варианты работы музея в случае ухудшения ситуации», – сообщается в социальной сети «ВКонтакте».
Музей не планирует закрываться для посетителей и менять выставочные планы. Однако в ближайшее время в Эрмитаже прекратят проводить культурно-массовые мероприятия с численностью участников более 1000 человек. Кроме того, торжественные церемонии открытия выставок с приглашением гостей временно приостановят.
Сотрудники Эрмитажа ограничат поездки за пределы России. Работники, прибывшие и прибывающие из-за границы, в обязательном порядке проходят процедуру самоизоляции и работают удалённо, а собрания и совещания проходят дистанционно. Все сотрудники музея, взаимодействующие с гостями, обеспечены защитными масками.
В музее также усилен режим дезинфекции входных зон, общедоступных переходов, лестниц, лифтовых кабин, помещений общественного питания, санузлов и иных помещений. «Для дезинфекции в указанных местах применяются специальные средства. До поступления рекомендаций Роспотребнадзора мероприятия по дезинфекции проводились с интервалом 3-4 часа, в настоящий момент соблюдается периодичность в каждые два часа. Особо тщательный контроль ведётся за проведением дезинфекции в торговых точках и местах общественного питания для сотрудников и посетителей», – утверждают представители Эрмитажа.
Напомним, в России число случаев коронавируса достигло 45. По состоянию на 13 марта в России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Петербурге, по одному — в Ленинградской и Московской областях, а также в Пермском крае. В этот же день в Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения COVID-19. Вирус обнаружили у жительницы Кудрово. Женщина вернулась из Италии, сейчас её доставили в Боткинскую больницу. При этом Александр Беглов ввел режим повышенной готовности в городе. С 16 марта по 30 апреля в городе запрещены мероприятия численностью более 1000 человек.
До этого, 11 марта, в России зафиксировали 8 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Шестеро заболевших находятся в Москве, еще двое в Московской области. 9 марта стало известно о трех новых инфицированных в Москве, а днем ранее было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 в России. Речь идет о заболевших в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Они все посещали Италии за последние две недели.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.