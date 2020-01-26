В Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус из Китая. Об этом сообщает «Доктор Питер».
В Петербург завезли тест-системы, выявляющие коронавирус из Китая
Как отмечает издание, исследования на выявление данной инфекции были поставлены на поток. Большинство туристов, возвращаясь из Юго-Восточной Азии, сами готовы пройти проверку на заболевание. До этого им приходилось обследоваться в лабораториях, а теперь будет возможность сделать это прямо в аэропорту.
Пока неизвестно, как будет работать новая-система, но ранее в СМИ писали, что в Центре стратегического планирования Минздрава РФ к концу этого месяца должны разработать реагенты, способные выявить инфекцию за 15–20 минут. Сейчас потенциально зараженных ищут тепловизорами, однако это не помогает найти в толпе людей, у которых болезнь проходит инкубационный период.
Добавим, число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 2002 человек, а погибших от вируса на данный момент – 56. Ранее китайские власти говорили о 1975 заболевших. Зараженные коронавирусом уже есть в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Непале, США и Австралии. В России были подозрения, однако они не подтвердились.
Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что скорость распространения нового заболевания ускоряется, а «ситуация — тяжелая». «Мы неуклонно усиливаем борьбу с болезнями и их профилактику. Однако прямо сейчас мы столкнулись с чрезвычайно серьезным кризисом общественного здравоохранения», — заявляет заместитель главы департамента по вопросам общественной безопасности Ху Цинхая.
Ранее мы писали о том, что выезд из китайского города Ухань закрыли. Такое решение приняли власти страны, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, вспышка заболеваемости которого возникла в декабре 2019 года.
Напомним, 22 января из петербургского аэропорта «Пулково» в Боткинскую больницу госпитализировали двух молодых людей — 23-летнего россиянина и 20-летнего гражданина КНР. Их проверяли по подозрению на коронавирус 2019-nCoV, однако диагноз не подтвердился — новый вирус из Китая у них не выявлен. Сейчас молодых людей лечат от ОРВИ, они находятся в стабильном состоянии.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни. .
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