В Петербург завезли тест-системы, выявляющие коронавирус из Китая

Ранее мы писали о том, что выезд из китайского города Ухань закрыли. Такое решение приняли власти страны, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, вспышка заболеваемости которого возникла в декабре 2019 года.

Напомним, 22 января из петербургского аэропорта «Пулково» в Боткинскую больницу госпитализировали двух молодых людей — 23-летнего россиянина и 20-летнего гражданина КНР. Их проверяли по подозрению на коронавирус 2019-nCoV, однако диагноз не подтвердился — новый вирус из Китая у них не выявлен. Сейчас молодых людей лечат от ОРВИ, они находятся в стабильном состоянии.

Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни. .