5 психологических экспериментов, изменивших мир — о жестокости, самоконтроле и чужом авторитете

До проведения эксперимента Милгрэм попросил студентов-психологов Йельского университета, психиатров и своих коллег предсказать поведение «учителей». Большинство сочло, что лишь очень немногие испытуемые будут готовы применить максимальное напряжение. Однако 65% участников дали финальный (как они думали) мощный 450-вольтовый разряд, хотя многим явно было не по себе. Исследование показало, как тяжело не подчиниться приказанию авторитетного лица, даже когда в результате вы причиняете кому-то боль.

Исследование Милгрэма вызвало бессчетное количество побочных психологических исследований и даже стало частью поп-культуры. Оно вдохновило на такие песни, как We Do What We’re Told (Milgram’s 37) («Мы делаем, что нам говорят») Питера Гэбриела и Buzzer Дар Уильямс; передачу Le jeu de la mort («Игра со смертью»); серии телесериалов «Закон и порядок» и «Кости»; телевизионный фильм с Уильямом Шетнером и фильм-биографию «Экспериментатор» с Питером Сарсгаардом в роли Стэнли Милгрэма.