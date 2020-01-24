5 психологических экспериментов, изменивших мир — о жестокости, самоконтроле и чужом авторитете

Шокирующее исследование Милгрэма

Что бы вы сделали, если бы вам велели ударить током другого человека? Отказались бы? А что если человек, приказывающий вам это сделать, — известный психолог в белом халате и он утверждает, что вы должны повиноваться? Большинство из нас, наверное, думает, что не подчинились бы, и действительно, в сегодняшнем обществе, где меньше принято слепо выполнять приказы (возможно, в результате экспериментов вроде тех, что описаны в этом разделе), мы не стали бы этого делать. Но в 1961 году времена были другие (и благодаря исследованиям Милгрэма, скорее всего, уже никогда не повторятся).

Эксперимент американского психолога Стэнли Милгрэма (1933–1984) был посвящен изучению подчинения авторитетным фигурам. Исследователи хотели понять, насколько охотно люди станут подчиняться облеченному властью человеку, приказывающему им совершить действие, которое причинит другому боль. Результаты работы Милгрэма были опубликованы в 1963 году в Journal of Abnormal and Social Psychology, а в 1974 году, в расширенном виде, в книге «Подчинение авторитету: научный взгляд на власть и мораль».

Эксперимент начался летом 1961 года, через три месяца после суда над печально известным нацистом Адольфом Эйхманом в Иерусалиме. Милгрэм, сын еврейских иммигрантов, родившийся в США, понимал, что, если бы его родители не эмигрировали из Праги, он мог бы стать одной из жертв Гитлера, и хотел узнать, действительно ли Эйхман и его сообщники просто выполняли приказы, как часто утверждалось.