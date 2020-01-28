В БИЭМ стартовала акция на установку элайнеров и брекет-систем

Стоматологи Бостонского Института Эстетической Медицины клиники одними из первых начали работать с капами Invisalign, как только элайнеры появились на американском рынке, и начали внедрять эту систему в России, обучая коллег нюансам работы. Заполучить голливудскую улыбку здесь можно в два раза быстрее, чем в других клиниках. Сначала на виртуальном 3D-плане Clean Check пациентам показывают весь процесс выравнивания зубов. В отличие от брекет-системы, коррекция Invisalign не займет много времени – на ежемесячный визит к доктору нужно запланировать всего 15 минут. Само лечение на гибких прозрачных элайнерах в среднем быстрее на 20%. С 12 января по 12 апреля исправить прикус в московском и петербургском филиалах БИЭМ можно со скидкой 50%.