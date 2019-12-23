Врач-эндокринолог — о реальных причинах ожирения, депрессии, о щитовидной железе, витамине D и бодипозитиве

Ожирение: гормоны или образ жизни

С какими проблемами чаще всего обращаются пациенты?

На первом месте — избыточный вес и нарушения углеводного обмена (повышение уровня глюкозы в крови и сахарный диабет). На втором — заболевания щитовидной железы. Чаще всего это гипотиреоз, при котором железа вырабатывает недостаточно гормонов. Но и повышение ее функции, то есть гипертиреоз, тоже имеет место быть, особенно осенью и весной. Далее по мере убывания — нарушения обмена кальция (гиперпаратиреоз, а также остеопороз). Редко, к счастью, встречаются проблемы с надпочечниками, гипофизом и половыми железами.

Избыточный вес вызывают проблемы с гормонами?

Действительно, есть гормональные нарушения, которые приводят к ожирению. Но в подавляющем большинстве случаев ожирение вызывает неправильный образ жизни.

Канадский врач Джейсон Фаг, автор крайне популярной книги «Дикий Гормон» утверждает, что традиционная схема «трать больше калорий, чем потребляешь» не помогает избежать ожирения. И обращать внимание нужно не на калораж и нагрузки, а в большей степени на рацион питания. Это действительно так?

Врач немного лукавит. Конечно, у нас изменился рацион. Мы едим гораздо больше легких углеводов, которых раньше вообще не было. Хлеб из зерна грубого помола сменился на изделия из муки высшего сорта, прилавки наполнены рафинированными продуктами. Но за счет изменения рациона повысился и суточный калораж. Кроме того, свой вклад вносит обилие калорий, потребляемых в виде жиров — фастфуд, майонез, обжаренные в масле продукты. Мы питаемся не так, как наши предки. Люди, добывающие пищу охотой на мамонтов, вообще не могли позволить себе такие регулярные пиршества. При этом двигаемся мы значительно меньше. Истина, как это обычно бывает, где-то посередине: свой вклад в эпидемию ожирения вносит и обилие калорий, и малоподвижный образ жизни, и современные продукты питания.

Как вы работаете с пациентами, у которых есть ожирение?

Если человек приходит с запросом на снижение веса, для начала определяем, есть ли у него эндокринные проблемы. Если исследования показывают, что гормональных поломок нет, то начинается работа с образом жизни. Все просто — результаты дают формирование здоровых привычек в питании и активизация физической нагрузки. Также есть препараты, которые на первом этапе помогают сдвинуть процесс с мертвой точки.

Какие основные заповеди питания вы можете выделить?

Питаться, питаться разумно. Обязательно завтракать, ужинать не позднее чем, за 2-3 часа до сна. Сократить количество рафинированных продуктов (рафинированием называют фабрично-заводской процесс, при котором происходит полная очистка продукта — прим. Ред.), продуктов глубокой переработки (промышленные продукты, которые производятся из множества составляющих, в том числе полуфабрикаты — прим. Ред.), не создавать избытка легких углеводов любовью к сладостям и выпечке. Не есть быстро, чтобы не переедать. Сейчас диетологи также ратуют за то, чтобы мы знали о своих предках и их принципах питания. Люди в разных регионах питались по-разному. Гены не меняются с такой же скоростью, как наш образ жизни.

Как узнать, откуда твои предки и как они питались? Пройти генетическое тестирование?

Если есть такая возможность, отлично. Но можно просто обратиться к разумным традициям питания. Я сейчас говорю не про палеодиету или какие-то экстремальные практики. Всем должно быть понятно, что люди никогда не ели так много и круглогодично красного мяса, как мы едим сейчас. Повторюсь, что хлеб пекся из зерна грубого помола, а рафинированных продуктов попросту не существовало. По этим же причинам я, например, против отказа от молока, если у человека нет лактазной недостаточности. Коровье молоко всегда было основой рациона славян.