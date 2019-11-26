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«Не перепивать и не нажираться»: главный гастроэнтеролог России дал совет, как правильно провести новогодние праздники

Главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин дал совет россиянам на предстоящие новогодние праздники. По его словам, все рекомендации принимать ферменты поджелудочной железы — «это все как штопать старый продырявленный носок гнилыми нитками», поэтому жителям страны просто стоит «ограничиться бокалом сухого вина и не переедать».

В «более понятной русской форме» рекомендации россиянам в преддверии новогодних праздников Ивашкин дал в эфире радиостанции «Говорит Москва». В частности, жителям страны стоит «не перепивать и не нажираться», а также «вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что еще наступит завтра», когда модно есть каждый день. 

«Ограничиться бокалом сухого вина и не переедать — вот и все. Другой нет альтернативы. Не перепивать и не нажираться. Так в более понятной русской форме. Других способов нет. Все рекомендации принимать ферменты поджелудочной железы и так далее — это все как штопать старый продырявленный носок гнилыми нитками. Единственное — вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что еще наступит завтра, тоже можно есть, послезавтра тоже можно есть, еще месяц и годы можно есть каждый день, не пытаться сожрать все на столе в радиусе полутора метров вокруг себя», — сказал главный гастроэнтеролог России. 

Напомним, в ДЛТ открылся Большой Новогодний базар. Традиционно на нем можно найти елочные игрушки и другие праздничные украшения — в том числе экземпляры ручной работы от европейский мануфактур и различные коллекционные издания. Ранее Большой Конюшенной улице появилось новогоднее оформление, а у Большого Гостиного двора зажглась первая елка. В этом году в Петербурге их установят более шестидесяти, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. Всего на проспектах, улицах и площадях города установят более 3500 элементов оформления.

 

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Дарья Гладких,
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