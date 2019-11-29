Легализуем выпечку и шоколад

Не обязательно быть экспертом по питанию, чтобы вывести худо-бедно работающую формулу похудения. Звучит она примерно так: «откажитесь от…, чтобы избавиться от лишнего веса», где вместо многоточия можно подставить какую-либо популярную категорию продуктов или нутриент. После того как кетодиета, своеобразная реинкарнация диеты Аткинса, обрела невероятную популярность у звезд и простых смертных, разговоры о необходимости минимизировать жиры в рационе звучат даже тише, чем шипит жирок, капающий с сочного куска мяса на угли, если вообще звучат…

Нынче стал модным отказ от быстрых (они же простые, они же короткие) углеводов, содержащихся во всех видах сахара, меде, пшеничной муке высшего сорта — словом, в основных ингредиентах любых кондитерских изделий. Мол, эти «рецидивисты» вновь замышляют преступление против стройности, здоровья и ультрамодных вещей размера ХS. Но slim-тренды приходят и уходят, а сладкого почему-то все еще хочется!

Может быть, стоит набраться терпения и подождать, пока кто-нибудь из ученых не вынесет тортам, пирожным и шоколаду с мармеладом оправдательный приговор? И будет тогда нам всем счастье — такое же восхитительное, как одноименные шоколадные конфеты кубиками из коробки с ангелочками…

Увы, некоторые мифы о быстрых углеводах, которые организм усваивает мгновенно, не прилагая никаких усилий, — чистая правда. Излишняя страсть к сладкому действительно способна серьезно испортить нам жизнь, если не ввести вовремя разумные ограничения. В цепочке «много коротких углеводов — стабильно повышенный сахар крови — инсулинорезистентность — лишний вес — диабет» проще всего воздействовать на первое звено.

Продвинутые приверженцы ПП и ЗОЖ каждый год ждут публикаций отчета ADA (Американской диабетической ассоциации), пристально изучающей большие массивы научных работ. Так, в 2019-м одной из целей этой авторитетной организации было выяснить, каков KPI модных диет, при которых количество углеводов в рационе урезается до 26–45%. Оказалось, что он действительно высок — низкоуглеводное питание работает!

Однако смириться с такими жесткими ограничениями, несмотря на задокументированную пользу, могут далеко не все. Low carb поначалу дает slow-эффект. И не все проходит легко: первые недели может возникать усталость, проблемы с концентрацией и головные боли.