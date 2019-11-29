Сегодня инфлюэнсеры задают не только fashion-тренды, но и моду на стиль питания и диеты. И если не так давно главными врагами стройности были жиры, то теперь они полностью амнистированы, их место заняли углеводы. Но разве это законно? Никакой силы воли не хватит, чтобы вдыхать аромат имбирного печенья и темного шоколада, любоваться сливочным кружевом крема на бисквите и… не съесть ни кусочка. Хорошие новости: с научной точки зрения сила воли — всего лишь миф, а всем перечисленным выше лакомиться можно, только делать это надо с умом.
Легализуем выпечку и шоколад
Не обязательно быть экспертом по питанию, чтобы вывести худо-бедно работающую формулу похудения. Звучит она примерно так: «откажитесь от…, чтобы избавиться от лишнего веса», где вместо многоточия можно подставить какую-либо популярную категорию продуктов или нутриент. После того как кетодиета, своеобразная реинкарнация диеты Аткинса, обрела невероятную популярность у звезд и простых смертных, разговоры о необходимости минимизировать жиры в рационе звучат даже тише, чем шипит жирок, капающий с сочного куска мяса на угли, если вообще звучат…
Нынче стал модным отказ от быстрых (они же простые, они же короткие) углеводов, содержащихся во всех видах сахара, меде, пшеничной муке высшего сорта — словом, в основных ингредиентах любых кондитерских изделий. Мол, эти «рецидивисты» вновь замышляют преступление против стройности, здоровья и ультрамодных вещей размера ХS. Но slim-тренды приходят и уходят, а сладкого почему-то все еще хочется!
Может быть, стоит набраться терпения и подождать, пока кто-нибудь из ученых не вынесет тортам, пирожным и шоколаду с мармеладом оправдательный приговор? И будет тогда нам всем счастье — такое же восхитительное, как одноименные шоколадные конфеты кубиками из коробки с ангелочками…
Увы, некоторые мифы о быстрых углеводах, которые организм усваивает мгновенно, не прилагая никаких усилий, — чистая правда. Излишняя страсть к сладкому действительно способна серьезно испортить нам жизнь, если не ввести вовремя разумные ограничения. В цепочке «много коротких углеводов — стабильно повышенный сахар крови — инсулинорезистентность — лишний вес — диабет» проще всего воздействовать на первое звено.
Продвинутые приверженцы ПП и ЗОЖ каждый год ждут публикаций отчета ADA (Американской диабетической ассоциации), пристально изучающей большие массивы научных работ. Так, в 2019-м одной из целей этой авторитетной организации было выяснить, каков KPI модных диет, при которых количество углеводов в рационе урезается до 26–45%. Оказалось, что он действительно высок — низкоуглеводное питание работает!
Однако смириться с такими жесткими ограничениями, несмотря на задокументированную пользу, могут далеко не все. Low carb поначалу дает slow-эффект. И не все проходит легко: первые недели может возникать усталость, проблемы с концентрацией и головные боли.
Счастье есть! И шуршать серебристой фольгой
У углеводных продуктов имеется своя чарующая прелесть и польза. Даже в белоснежной муке высшего сорта отыщутся витамины группы B, необходимые для нормального функционирования нервной системы, сердца, сосудов и укрепления иммунной системы.
Шоколад тонизирует и улучшает настроение: какао-бобы поставляют в организм триптофан — аминокислоту, без которой мозг не сможет синтезировать гормон счастья серотонин. А еще мы ощущаем душевный подъем и улучшаем твердость зубной эмали благодаря одному и тому же алкалоиду — теобромину.
В какао-бобах содержатся и флавоноиды, укрепляющие стенки сосудов и улучшающие кровоток. Это они снижают свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов.
Однако все сказанное выше вовсе не значит, что вы получили разрешение съедать по плитке в день. Увы, от перечисления достоинств энергетическая ценность шоколада (больше 500 ккал на 100 г) не снижается. Поэтому вы либо ограничиваетесь 1–2 дольками, либо открываете в себе таланты кондитера и начинаете самостоятельно готовить высокобелковые сладости — это, кстати говоря, новый кулинарный тренд. Для этих целей прекрасно подойдут протеиновые коктейли, которые можно брать за основу вместо муки. В итоге мы получаем лучшее соотношение БЖУ и более низкий калораж, а главное — таких сладостей не получится съесть много, так как они очень сытные.
Правила, которые помогут не набрать вес
В долгосрочной перспективе сбалансированное питание оказывается куда полезнее любых диет. Нет смысла демонизировать сладкое, важно есть его правильно.
- Шоколад, кусочек торта, пирожное, конфета — это лакомство, которым нужно заканчивать основной прием пищи, состоящий из комбинации белок + овощи. Подсказка дана даже в словаре Даля, где среди прочих значений слова «лакомый» приводится и такое: служащий не столько для насыщенья, сколько для угоды вкусу. Так что наслаждаемся десертом после завтрака или обеда, а не вместо них.
- Необходимо очень тщательно контролировать размер порции, если в составе продукта есть сахар. Он активирует центр удовольствия в мозге, и в какой-то момент вам может показаться, что одного кусочка явно недостаточно, поэтому сразу после сервировки убирайте все остальное с глаз долой. Если сделать это психологически тяжело, расширяйте кулинарные горизонты — готовьте по нашим рецептам блюда, в которых белка гораздо больше, чем углеводов. Будет вкусно, но много съесть не получится, так как чувство сытости наступит быстрее обычного.
- Вы должны четко представлять состав того, что едите. Ведь в любом покупном кондитерском изделии наверняка найдутся не только углеводы, но еще и много ингредиентов с сомнительной пользой. Речь про эмульгаторы, ароматизаторы, красители и такие любопытные вещи в составе, как, например, пенообразователь экстракт мыльного корня и антиокислитель токоферол (последние два добавляют в халву). Поэтому хороший вариант — готовить десерты самостоятельно. А идеальный — использовать идеи и продукцию Herbalife Nutrition: это поможет удержать калорийность дневного рациона в рамках разумного.
Три волшебных рецепта, которые точно не навредят вашей талии
Конфеты «Горький шоколад»
Смешать Формулу 1 и Формулу 3 с молоком до однородной густой шоколадной массы. Сформировать шарики и обвалять их в какао порошке.
Поставить конфеты в холодильник на несколько часов или на ночь.
Десерт «Сладость в радость»
4 порции
Ингредиенты
- Формула 1 Шоколад – 4 м. л. (мерных ложек)
- Желатин – 15 г
- Вода – 200 мл
- Овсяно-яблочный напиток – 2 м. л.
- Клубника – 300 г
- Творог 0% – 200 г
- Мята – для украшения
Положить желатин в воду на 20 минут. Нарезать клубнику. Взбить в блендере 200 мл воды,, Формулу 1, овсяно-яблочный напиток и творог до однородной массы. Подогреть желатин, добавить его к творожной массе и перемешать. Добавить кусочки клубники. Перелить массу в форму и поставить в холодильник на ночь для застывания. Хранить в холодильнике не более 1 суток.
Творожные рулетики
Для слоев: коктейли Формула 1 смешать с водой, воду добавлять постепенно. Масса должна быть похожа на тесто. Каждый слой раскатать через пищевую пленку в прямоугольные пласты толщиной 3-4 мм.
Клубничный слой выложить на шоколадный. Измельчить курагу, смешать с творогом и выложить на 2/3 клубничного слоя, чуть примять руками начинку и свернуть рулет. Готовый рулет охладить в холодильнике 1 час.
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