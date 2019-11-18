Мэган Виртанен о том, откуда у петербуржцев любовь к минимализму

Ситуация начала меняться в 1990-е, с их трендом на минимализм. Чистота линий, простота и функциональность, свойственные скандинавскому дизайну, стали востребованы и на подиуме. Европу покоряли Хенрик Вибсков, Петер Йенсен, основатель Acne Studios Джонни Йоханссон. Другие предпочли никуда не уезжать, и остаться верными не только месту, но и принципам: у Филиппы Кнутссон в каждой коллекции есть вещи, которые практически не меняются из сезона в сезон с 1993 года, а Whyred до сих пор продают точно ту же парку, что и в 1999-м.