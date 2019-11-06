До недавнего времени колготки телесного цвета считались единственным решением вопроса о том, как ходить в платьях осенью и не околеть. «Собака.ru» рассказывает, актуальны ли они сегодня, как правильно их носить и чем можно заменить (спойлер: коллекции Saint Laurent, Versace и Richard Quinn вам в пример!).
Телесные колготки: не стыдно ли их носить и есть ли альтернативы?
-
Кадр из клипа «200 ден» группы «Хлеб»
Над колготками телесного цвета — особенно высокой плотности и с содержанием лайкры — смеются не только стилисты в инстаграме, но и музыканты в клипах. Все потому, что в большинстве случаев они неэффектно блестят, добавляют лишние килограммы, визуально укорачивают ногу, а также отсылают нас к 2000-м годам, когда мы носили бежевые колготки с джинсовой юбкой на встречи с незнакомцами из ICQ и даже на новогодние корпоративы. Значит ли это, что аксессуар нужно сжечь и всячески избегать его при походе в чулочно-носочные магазины? Ответ есть в лукбуке Gucci, снятом американским кинематографистом Хармони Корином: оттенок колготок на одной из моделей перекликается с цветовой гаммой платья, не пытаясь имитировать загар, как это делают многие изделия, а становясь самостоятельной (и аутентичной!) деталью образа.
-
Gucci Pre-fall, 2019
С итальянским брендом спорит Демна Гвасалия, настаивающий на том, что телесные колготки должны мимикрировать под вторую кожу. На своем последнем показе для Vetements дизайнер представил несколько прозрачных вариантов, дополненных принтами в виде татуировок и надетых вместе с цветочными платьями и оверсайзовыми пальто. Настолько тонкие колготки хоть и не смотрятся вычурно, привлекают внимание и подходят для осеннего выхода (особенно если надеть их вместе с плотными гольфами), имеют риск порваться уже на этапе сборов.
Идеальный вариант на сезон — колготки черного цвета, которые не должны быть тонкими, чтобы классно сидеть на ноге. После того как Saint Laurent представили рекламную кампанию, где они заняли большую часть кадра (да и вообще были единственной «одеждой» модели), другие мировые бренды ринулись продвигать свой вариант. У Balenciaga он украшен признаниями в любви к Парижу, у R13 — орнаментом в мелкий цветок, а у Calzedonia — ультрамодным анималистичным окрасом. Сочетать такие колготки нужно с платьями с длинными рукавами, чтобы не акцентировать внимание на разнице цвета рук и ног, но также можно накинуть на плечи жакет, кейп, пальто или «военную» куртку.
Другие бренды советуют сделать колготки ключевой деталью образа: пусть платье, блуза и кюлоты будут однотонными и базовыми, а аксессуары — кружевными, ажурными, яркими и блестящими. Хотя можно — по примеру коллекций Gucci и Richard Quinn — подбирать колготки в цвет и принт остального образа. Если уж и облачаться в цветочное, камуфляжное, полосатое и гороховое, то с головы до ног!
«Чем заменить колготки? Ботфортами!, — утверждает стилист Анастасия Ножина. — Сейчас их великое множество: на плоском ходу или на каблуке, с широким голенищем или с имитацией чулка. Ботфорты позволяют визуально удлинить ногу, надеть юбку и чувствовать себя одновременно красиво, комфортно и тепло». Примеры таких сочетаний мы нашли на прошедших показах Max Mara, Boss Hugo Boss и Celine, причем последние советуют носить ботфорты не только с юбками, но и с заправленными внутрь джинсами. Кстати, джинсы также являются отличной альтернативой колготкам: этой осенью они небрежно торчат из-под платьев макси-длины, шелковых комбинаций и коротких юбок, передавая привет героям все тех же 2000-х годов — сестрам Олсен, Джессике Альбе и Пэрис Хилтон.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.