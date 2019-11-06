Телесные колготки: не стыдно ли их носить и есть ли альтернативы?

Над колготками телесного цвета — особенно высокой плотности и с содержанием лайкры — смеются не только стилисты в инстаграме, но и музыканты в клипах. Все потому, что в большинстве случаев они неэффектно блестят, добавляют лишние килограммы, визуально укорачивают ногу, а также отсылают нас к 2000-м годам, когда мы носили бежевые колготки с джинсовой юбкой на встречи с незнакомцами из ICQ и даже на новогодние корпоративы. Значит ли это, что аксессуар нужно сжечь и всячески избегать его при походе в чулочно-носочные магазины? Ответ есть в лукбуке Gucci, снятом американским кинематографистом Хармони Корином: оттенок колготок на одной из моделей перекликается с цветовой гаммой платья, не пытаясь имитировать загар, как это делают многие изделия, а становясь самостоятельной (и аутентичной!) деталью образа.