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Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен рассказывает, как источники света в примерочных влияют на наше восприятие себя, почему зеркала визуально уродуют нашу фигуру, как все это спровоцировало появление «интерактивных» примерочных и какие из них неплохо было бы иметь в России.
Мэган Виртанен о том, как зеркала в примерочных нас обманывают
«Почему в примерочных всегда такой отвратительный свет?» — тема для беседы, способная занять компанию барышень на целый вечер. Каждая припомнит случай, когда то, что ей «показали по зеркалу» в примерочной, испугало настолько, что захотелось воспользоваться услугами пластической хирургии. Причем сделать все возможные процедуры одновременно. Казалось бы, в интересах торговли следовало бы создать строго противоположный эффект, ведь покупательница, вылетевшая из примерочной с изменившимся лицом, вряд ли оставит в кассе приятную сумму, а в некоторых случаях даже и не вернется. Жалобы поступают и на темные занавески, с которыми сливается надетая вещь, и на тесноту, и на свет. О приятных моментах вроде кнопки вызова консультанта, который поможет найти нужный размер или более подходящий фасон, в этом контексте вспоминают намного реже.
Дивный образ зомби с мертвенно-бледной кожей, пудовыми мешками под глазами, волосами-соломой и красными пятнами по всему телу, при этом щедро декорированный прыщами, морщинами, бугорками и прочими существующим (и даже несуществующими) несовершенствами — именно это зрелище мы видим в зеркалах примерочных. Чисто технически такой эффект объясняется просто: магазин закупает недорогие лампы дневного света и не очень удачно их располагает. Считается, что при мощных, высоко размещенных и часто единственных источниках света лучше видна ткань и детали вещи, ну а об эмоциях покупательниц, которые видят себя в роли живых мертвецов, думают уже во вторую очередь. Для их удовольствия иногда используют лампы, подсвечивающие грудь и визуально ее увеличивающие, а в примерочных дорогих магазинов ставят теплый желтый свет, который, по утверждению, улучшает финансовые итоги.
Искажают фигуру не только источники света, но и сами зеркала: одни из них — «приятно», помогая визуально скинуть три килограмма веса, другие — наоборот, добавляя ненужные объемы. Их ставят в примерочные для того, чтобы помочь клиенткам лучше разглядеть вещь, забывая о том, что любые недостатки фигуры тоже становятся крупнее. Самые опытные из них уже постигли таинство игры с зеркалами и рекомендуют старый трюк, знакомый по детским посещениям «комнаты смеха»: чтобы понять, искажает ли зеркало вашу фигуру, нужно присесть, а затем медленно встать, наблюдая за тем, как меняются контуры лица и тела.
Неудивительно, что в течение последнего десятилетия умы ритейлеров занимает идея «умных» или «виртуальных» примерочных. Одной из первых стала компания Oak Labs, создавшая примерочные с интерактивными зеркалами для магазинов Rebecca Minkoff и магазина Ralph Lauren Polo в Нью-Йорке. Установленные в них интерактивные зеркала позволяют менять освещение, а также рекомендуют подходящие аксессуары прямо во время примерки. По словам представителей Oak Labs, новшество позволило увеличить продажи в три раза. «Зеркала памяти» в Neiman Marcus в Сан-Франциско и вовсе записывают короткие видео, помогая клиентам сравнить всю предыдущую примеренную одежду и выбрать «ту самую». Видимо, несколько крупных скандалов, связанных с тайным видеонаблюдением, натолкнули создателей на мысль, что видео из примерочных может быть полезно и клиентам.
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«Умная примерочная» Oak Labs: позволяет менять освещение и рекомендует подходящие аксессуары
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«Зеркало памяти» Neiman Marcus: записывает короткие видео, позволяющие сравнить ранее примеренные образы
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«Коридор вдохновения» DigitasLBi: обсчитывает параметры, подбирает одежду из всего ассортимента торгового центра, прокладывает к ней маршрут
Французы из DigitasLBi предложили другое решение — «Коридор вдохновения». Эта примерочная, расположенная на первом этаже торгового центра, обсчитает все ваши параметры, тут же подберет вещи из ассортимента всех магазинов в здании и проложит маршрут. Кроме того, «свет-мой-зеркальце» сохранит историю всех ваших покупок и предпочтений. По словам создателей, это привносит в традиционный поход по магазинам положительные моменты онлайн-шоппинга. Что-то похожее — примерочные Me-Ality — установили и в калифорнийском и нью-йоркском магазинах Bloomingdales. Правда, вряд ли эта идея радует маркетологов, рассчитывающих на спонтанные покупки и традиционное «я просто проходила мимо и увидела в витрине сумку своей мечты». Да и нам бы хотелось все же больше спонтанности, даже если для этого придется смотреть на синюшную кожу.
Фото: Shutterstock
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