Мэган Виртанен о том, как зеркала в примерочных нас обманывают

Французы из DigitasLBi предложили другое решение — «Коридор вдохновения». Эта примерочная, расположенная на первом этаже торгового центра, обсчитает все ваши параметры, тут же подберет вещи из ассортимента всех магазинов в здании и проложит маршрут. Кроме того, «свет-мой-зеркальце» сохранит историю всех ваших покупок и предпочтений. По словам создателей, это привносит в традиционный поход по магазинам положительные моменты онлайн-шоппинга. Что-то похожее — примерочные Me-Ality — установили и в калифорнийском и нью-йоркском магазинах Bloomingdales. Правда, вряд ли эта идея радует маркетологов, рассчитывающих на спонтанные покупки и традиционное «я просто проходила мимо и увидела в витрине сумку своей мечты». Да и нам бы хотелось все же больше спонтанности, даже если для этого придется смотреть на синюшную кожу.