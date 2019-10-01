«То самое» платье Дженнифер Лопес с тропическим принтом поступило в продажу

Новая версия платья Versace с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии «Грэмми» в 2000 году и в котором закрыла недавний показ итальянского бренда , поступило в продажу. Его можно предзаказать на сайте ритейлера Moda Operandi в течение следующих 10 дней по цене в 9325 долларов.

Напомним, после показа весенне-летней коллекции Versace появилось видео, в котором Дженнифер Лопес рассказала историю знаменитого платья. По словам певицы, ее стилист Андреа Либерман изначально выступала против выхода на церемонию «Грэмми» в этом наряде, ведь до Дженнифер Лопес в нем появлялись модель Эмбер Валетта, актриса Сандра Буллок и сама Донателла Версаче. «Обычно ко мне приходят с тысячью платьями на выбор, но в этот раз их было всего три», — объясняла она. — Я выбрала зеленое, и когда вышла в нем на красную дорожку, где на тот момент была огромная толпа, все начали расходиться в стороны, кричать и разглядывать меня! Это было что-то!»