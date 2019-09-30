Новая коллекция Valentino: вариации простой белой рубашки и отсылки к картинам Анри Руссо

Выход Дженнифер Лопес в иконическом платье Versace, коллаборация Дриса ван Нотена и Кристиана Лакруа, дебют Ренаты Литвиновой в качестве модели — ничто не вызывает столько оваций (и даже слез!), сколько одежда от Пьерпаоло Пиччоли для Valentino. Вчерашний показ весенне-летней коллекции, прошедший в Доме Инвалидов в Париже, начался с двенадцати образов в белом цвете, вариаций обычной бланковой рубашки. Она превращалась в платье, обильно декорировалась перьями, получала драпировки и рукава-буффы, а также стилизовалась золотыми каффами и ожерельями. «Ищите необычное в простом», — прокомментировал свой ход дизайнер.

После такой отсылки к коллекции Валентино Гаравани 1968 года на подиуме появились утрированно яркие образы в салатовом, розовом и желтом цветах. Это платья с мелкой плиссировкой, туники с глубоким декольте, блузы, превращенные в минималистичные пончо, и наряды с открытыми плечами, которые мы наверняка увидим на красных дорожках в этом и следующем году.

Помимо однотонных образов в коллекции были представлены свитеры, сарафаны и кейпы с тропическими принтами, которые становятся едва ли не главным трендом следующей весны. Только — в отличие от Versace, Prada и Bottega Veneta — Valentino будто бы срисовали их с картин Анри Руссо, детально изображавшего джунгли со всеми их дикими обитателями.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com