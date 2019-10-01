Что будет модно в следующем году? 12 главных трендов из женских коллекций
В Париже завершается Неделя моды сезона весна-лето 2020, которая запомнится не только выходом Дженнифер Лопес в «том самом» тропическом платье или сотрудничеством Дриса ван Нотена с Кристианом Лакруа, но и действительно хорошей одеждой. «Собака.ru» показывает, что мы будем носить в следующем году, и какие приемы из новых коллекций можно использовать уже сегодня.
Белый костюм
Не самая практичная вещь для российской непогоды, но однозначно самая эффектная. Особенно, если носить белый костюм на обнаженное тело, как на показе Max Mara, дополнить его массивными аксессуарами по примеру Proenza Schouler, или выбрать вариант из кружева, как в коллекции Alexander McQueen. Довольно частые походы в химчистку того стоят!
Костюмный жилет
В некоторых случаях — например, на весенне-летнем шоу Etro — белый костюм шел в «тройке» вместе с жилетом. Однако данную вещь, которую мы привыкли видеть в мужском гардеробе, можно носить и отдельно — с ультракороткими шортами, кожаной юбкой или сверху платья в викторианской стилистике.
Акцентное бра
В прошлых сезонах бренды настаивали на том, чтобы мы носили купальники не только на пляже (и Эмбер Валетта вняла этому совету, появившись в модели Saint Laurent на Балу Института костюма), а в следующем — убеждают нас повседневно ходить еще в бюстгальтерах. Правда, делают их не такими радикально-прозрачными, как в underwear-коллекциях: Dion Lee — из черной кожи, Fendi — из однотонного трикотажа, а Dior — из кружева с цветочной вышивкой. Но нам больше всего нравится вариант от Джонатана Андерсона: дизайнер выпустил бра из кристаллов в виде знака бесконечности, которые украсили минималистичные, драпированные и асимметричные платья.
Майка-«алкоголичка»
В целом, в следующем сезоне акцент будет сделан не на верхнюю, а на нижнюю часть образа: к золотым плиссированным юбкам, переливающимся полосатым брюкам и шароварам на кулиске с изображением Нептуна дизайнеры подбирают самый простой джемпер или футболку. Одна из таких в народе получила название майка-«алкоголичка» и продается едва ли не в каждом масс-маркете. Берем несколько сразу!
Кожаный пиджак
Классную пару однотонной футболке составит кожаный пиджак черного цвета — с крупными винтажными пуговицами, как у Prada, с объемными рукавами-буффами, как у Versace, или с фигурными лацканами, как в коллекции Gucci. Уверены, похожий найдется не только в актуальных коллекциях, но и в родительском гардеробе!
Пончо
Пончо — больше не прямоугольный кусок ткани с этническими мотивами, который носят вместе с джинсами, свитером и казаками. С подачи Burberry, Hermes и нового креативного директора Lanvin Бруно Сиалелли оно становится отличным средством стайлинга льняным комбинезонам, плиссированным юбкам и шелковым рубашкам. И более того, функциональным: в некоторых почно есть внутренний вместительный карман!
Английская вышивка
Идеальное белое платье — если говорить о повседневном, а не свадебном — должно напоминать образ из атмосферного старого фильма. Такое есть, к примеру, в коллекциях Burberry, Erdem, Simone Rocha и других английских брендов, которые обращаются к исторической вышивке, совмещающей технику шитья и игольчатого кружева и ставшей популярной в Великобритании 19 века. Для большей аутентичности носить такие платья стоит с винтажными украшениями, узорчатыми сандалиями и плетеными сумками (а еще лучше — с букетом полевых цветов!).
Кроше
В том же 19 веке популярностью пользовалось кроше — техника плетения крючком, образующая цветочные, геометричные и абстрактные узоры. В современную моду кроше вошло с подачи Кристофера Кейна в 2011 году, после коллекции которого все стали просить бабушек сплести похожие вещи. В следующем сезоне их можно доставать с верхней полки гардероба и вешать на самое видное место: судя по показам Salvatore Ferragamo, Hugo Boss и MSGM, представившим плетеные платья, поло и даже манишки, техника переживает очередной камбэк!
Солома
В новом сезоне дизайнеры плетут не только из шерсти, но и из соломы: широкополые шляпы, летние сандалии и даже накидки на платья с вставками из жемчуга. Носить последние в повседневной жизни будет непросто (только представьте, как вы спускаетесь в них в метро или садитесь в машину) — куда лучше купить альтернативы из светлого льна, показанные на шоу MSGM и Anteprima.
Горох
Гороховый принт — такая же классика жанра, как клетка, полоска или «гусиная лапка». Однако в весенне-летних коллекциях его так много, что мимо просто невозможно пройти: хотим оверсайзовый жакет от Balmain, пижамный костюм от Erdem и декольтированное платье от Michael Kors Collection!
Тропики
Парад платьев с тропическим принтом на показе Versace — самый запоминающийся на этой Неделе моды, но далеко не единственный. Те же мотивы есть в коллекциях Fendi, Dolce & Gabbana, Valentino, Bottega Veneta и Burberry, причем с изображением самих тропических обитателей. Особенной популярностью у дизайнеров почему-то пользуются обезьяны, перепрыгивающие с бланковых рубашек на длинные юбки и вечерние платья: кажется, в следующем году именно они станут символом удачи (в плане шоппинга и создания селфи — так точно!).
Сумка-ведро
Лучшей сумкой в следующем сезоне будет...ведро! Нет, мы не ошиблись — Prada, Marni и Sportmax предлагают выходить на прогулку именно с этим предметом или же покупать аксессуары, мимикрирующие под него. В ряде случаев ведро может выполнять функции шляпы или даже ботинок: Nina Ricci учат носить его на голове, а Lanvin снабжают подошвой, разработанной в сотрудничестве с Crocs.
Фото: Gorunway.com
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