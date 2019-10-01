Что будет модно в следующем году? 12 главных трендов из женских коллекций

В Париже завершается Неделя моды сезона весна-лето 2020, которая запомнится не только выходом Дженнифер Лопес в «том самом» тропическом платье или сотрудничеством Дриса ван Нотена с Кристианом Лакруа, но и действительно хорошей одеждой. «Собака.ru» показывает, что мы будем носить в следующем году, и какие приемы из новых коллекций можно использовать уже сегодня.

BOSS Hugo Boss

Burberry

Alexander McQueen

Etro

Proenza Schouler

Victoria Beckham

Белый костюм Не самая практичная вещь для российской непогоды, но однозначно самая эффектная. Особенно, если носить белый костюм на обнаженное тело, как на показе Max Mara, дополнить его массивными аксессуарами по примеру Proenza Schouler, или выбрать вариант из кружева, как в коллекции Alexander McQueen. Довольно частые походы в химчистку того стоят!

Saint Laurent

Celine

Etro

Gucci

Max Mara

Burberry

Костюмный жилет В некоторых случаях — например, на весенне-летнем шоу Etro — белый костюм шел в «тройке» вместе с жилетом. Однако данную вещь, которую мы привыкли видеть в мужском гардеробе, можно носить и отдельно — с ультракороткими шортами, кожаной юбкой или сверху платья в викторианской стилистике.

JW Anderson

Alberta Ferretti

Christian Dior

Dion Lee

Dolce & Gabbana

Fendi

Акцентное бра В прошлых сезонах бренды настаивали на том, чтобы мы носили купальники не только на пляже (и Эмбер Валетта вняла этому совету, появившись в модели Saint Laurent на Балу Института костюма), а в следующем — убеждают нас повседневно ходить еще в бюстгальтерах. Правда, делают их не такими радикально-прозрачными, как в underwear-коллекциях: Dion Lee — из черной кожи, Fendi — из однотонного трикотажа, а Dior — из кружева с цветочной вышивкой. Но нам больше всего нравится вариант от Джонатана Андерсона: дизайнер выпустил бра из кристаллов в виде знака бесконечности, которые украсили минималистичные, драпированные и асимметричные платья.

Off-White

Salvatore Ferragamo

Ann Demeulemeester

Saint Laurent

Hermes

Michael Kors Collection

Майка-«алкоголичка» В целом, в следующем сезоне акцент будет сделан не на верхнюю, а на нижнюю часть образа: к золотым плиссированным юбкам, переливающимся полосатым брюкам и шароварам на кулиске с изображением Нептуна дизайнеры подбирают самый простой джемпер или футболку. Одна из таких в народе получила название майка-«алкоголичка» и продается едва ли не в каждом масс-маркете. Берем несколько сразу!

Marni

Gucci

Prada

Off-White

Saint Laurent

Versace

Кожаный пиджак Классную пару однотонной футболке составит кожаный пиджак черного цвета — с крупными винтажными пуговицами, как у Prada, с объемными рукавами-буффами, как у Versace, или с фигурными лацканами, как в коллекции Gucci. Уверены, похожий найдется не только в актуальных коллекциях, но и в родительском гардеробе!

Roksanda

Burberry

Hermes

Lanvin

Isabel Marant

Pyer Moss

Пончо Пончо — больше не прямоугольный кусок ткани с этническими мотивами, который носят вместе с джинсами, свитером и казаками. С подачи Burberry, Hermes и нового креативного директора Lanvin Бруно Сиалелли оно становится отличным средством стайлинга льняным комбинезонам, плиссированным юбкам и шелковым рубашкам. И более того, функциональным: в некоторых почно есть внутренний вместительный карман!

Burberry

Erdem

Kate Spade

Loewe

Simone Rocha

Vivetta

Английская вышивка Идеальное белое платье — если говорить о повседневном, а не свадебном — должно напоминать образ из атмосферного старого фильма. Такое есть, к примеру, в коллекциях Burberry, Erdem, Simone Rocha и других английских брендов, которые обращаются к исторической вышивке, совмещающей технику шитья и игольчатого кружева и ставшей популярной в Великобритании 19 века. Для большей аутентичности носить такие платья стоит с винтажными украшениями, узорчатыми сандалиями и плетеными сумками (а еще лучше — с букетом полевых цветов!).

Gucci

BOSS Hugo Boss

Fendi

JW Anderson

MSGM

Salvatore Ferragamo

Кроше В том же 19 веке популярностью пользовалось кроше — техника плетения крючком, образующая цветочные, геометричные и абстрактные узоры. В современную моду кроше вошло с подачи Кристофера Кейна в 2011 году, после коллекции которого все стали просить бабушек сплести похожие вещи. В следующем сезоне их можно доставать с верхней полки гардероба и вешать на самое видное место: судя по показам Salvatore Ferragamo, Hugo Boss и MSGM, представившим плетеные платья, поло и даже манишки, техника переживает очередной камбэк!

Christian Dior

Dolce & Gabbana

Anteprima

Koché

MSGM

Simone Rocha

Солома В новом сезоне дизайнеры плетут не только из шерсти, но и из соломы: широкополые шляпы, летние сандалии и даже накидки на платья с вставками из жемчуга. Носить последние в повседневной жизни будет непросто (только представьте, как вы спускаетесь в них в метро или садитесь в машину) — куда лучше купить альтернативы из светлого льна, показанные на шоу MSGM и Anteprima.

Balmain

Michael Kors Collection

Carolina Herrera

Erdem

Ermanno Scervino

Gucci

Горох Гороховый принт — такая же классика жанра, как клетка, полоска или «гусиная лапка». Однако в весенне-летних коллекциях его так много, что мимо просто невозможно пройти: хотим оверсайзовый жакет от Balmain, пижамный костюм от Erdem и декольтированное платье от Michael Kors Collection!

Versace

Valentino

Fendi

Bottega Veneta

Dolce & Gabbana

Burberry

Тропики Парад платьев с тропическим принтом на показе Versace — самый запоминающийся на этой Неделе моды, но далеко не единственный. Те же мотивы есть в коллекциях Fendi, Dolce & Gabbana, Valentino, Bottega Veneta и Burberry, причем с изображением самих тропических обитателей. Особенной популярностью у дизайнеров почему-то пользуются обезьяны, перепрыгивающие с бланковых рубашек на длинные юбки и вечерние платья: кажется, в следующем году именно они станут символом удачи (в плане шоппинга и создания селфи — так точно!).

Prada

Lanvin

Stella McCartney

Marni

Nina Ricci

Sportmax

Сумка-ведро Лучшей сумкой в следующем сезоне будет...ведро! Нет, мы не ошиблись — Prada, Marni и Sportmax предлагают выходить на прогулку именно с этим предметом или же покупать аксессуары, мимикрирующие под него. В ряде случаев ведро может выполнять функции шляпы или даже ботинок: Nina Ricci учат носить его на голове, а Lanvin снабжают подошвой, разработанной в сотрудничестве с Crocs.