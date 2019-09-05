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45 осенних плащей из городских магазинов

Как бы мы ни радовались 22 градусам тепла, совсем скоро в Петербург придут холод, дождь и промозглый ветер. «Собака.ru» готовит вас к настоящей осенней погоде заранее и рассказывает, где купить практичные (и при этом красивые!) плащи. 

  • Женский плащ Dries Van Noten, 99 500 рублей (ДЛТ)

  • Женский плащ UNIQLO X Ines de la Fressange,  12 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Мужской плащ Tommy Hilfiger, 27 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Женский плащ MAX&Co., 19 800 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Плащ унисекс S H U, 4130 рублей (S H U)

Лучшая инвестиция в новый сезон — это тренчкот: классический, как в новой коллаборации UNIQLO и Инес де ля Фрессанж, деконструированный, как у японского бренда Sacai, с разноцветным принтом, как в ассортименте Dolce & Gabbana, или с изображением цветов из сада бельгийского дизайнера Дриса Ван Нотена. В сентябре носим тренч с широкими джинсами и трикотажным кроп-топом, а в октябре наслаиваем его на рубашку, джемпер и даже куртку — по примеру Джоуи Триббиани из сериала «Друзья». 

  • Женский плащ Uniqlo U, 9999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Женский плащ Dolce & Gabbana, 78 800 рублей (ДЛТ)

  • Мужской плащ Strellson, 16 790 рублей (Strellson)

  • Женский плащ osome2some, 22 800 рублей (osome2some)

  • Женский плащ Valentino, 279 100 рублей (Valentino)

  • Мужской плащ Reserved, 6499 рублей  (ТРЦ «Галерея»)

  • Женский плащ Akhmadullina Dreams, 8999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Мужской плащ Sacai, 122 098 рублей (DayNight)

  • Женский плащ Gate31, 13 690 рублей (Gate31)

  • Женский плащ Natalya Derbyshire, 24 430 рублей (Subbota Showroom)

Модникам с ограниченным бюджетом (ведь на осень нужно купить еще и кашемировое пальто, армейские ботинки и шляпку с вуалеткой!), стоит идти в масс-маркет Reserved, миддл-маркет Tom Tailor и к российской марке Akhmadullina Dreams (которая недавно открыла сразу два магазина в Петербурге!). За цену меньше 10 000 рублей там можно купить красивый тренчкот со свойствами дождевика — он не промокает, но при этом дышит.

  • Женский плащ Armani Exchange, 16 660 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Мужской плащ Etro, 129 800 рублей (Etro)

  • Женский плащ Bottega Veneta, 136 000 рублей (ДЛТ)

  • Женский плащ MAX&Co., 22 800 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Женский плащ Belka, 15 160 рублей (ArtPlay)

  • Мужской плащ Tom Tailor, 9999 рублей (ТРЦ «Галерея») 

  • Мужской плащ Reserved, 4999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Женский плащ 12storeez, 9890 рублей (12storeez)

  • Женский плащ 404 NOT FOUND, 64 500 рублей (404 NOT FOUND)

  • Плащ для девочки Monnalisa, 11 499 рублей («Кенгуру»)

Тем, у кого уже есть тренчкоты всех оттенков бежевого и коричневого, советуем обратить внимание на плащи белого цвета — от Walk of Shame, Belka или osome2some. Первый имеет фактурный принт, имитирующий потрескавшуюся краску, второй отличается рукавами-бутонами, которые делают его похожим на платье, а третий создан из полупрозрачной органзы и отлично подходит как для теплой осени, так и для холодного лета. Носить их советуем с обувью такого же цвета — казаками, лоферами или ботинками Dr. Martens. 

  • Женский плащ Max Mara, 74 500 рублей (Max Mara)

  • Мужской плащ Tom Tailor, 4449 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Женский плащ Geox, 14 990 рублей (Geox)

  • Женский плащ Walk of Shame, 60 000 рублей (Babochka)

  • Женский плащ Chloé, 172 500 рублей (ДЛТ)

  • Женский плащ By Alena Dementeva, 25 000 рублей (By Alena Dementeva)

  • Мужской плащ Uniqlo U, 12 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

  • Плащ для девочки Burberry, 35 000 рублей («Кенгуру»)

  • Женский плащ osome2some, 29 800 рублей (osome2some)

  • Женский плащ I am studio, 18 900 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Еще один суперхит — плащ из матовой или виниловой кожи. В Петербург приехало не так много подобных моделей, зато, успев купить их, вы точно будете отличаться от остальных. Коллекции Burberry, которая рассказывает об Англии как о стране контрастов, MAX&Co., которая предлагает сразу несколько непохожих друг на друга моделей, и Gate31, который согревает не только подкладкой, но и биркой «Made in Saint Petersburg», — в вашем распоряжении!

  • Женский плащ Givenchy, 292 500 рублей (Babochka)

  • Женский плащ Reserved, 2999 рублей  (ТРЦ «Галерея»)

  • Женский плащ Burberry, 196 000 рублей (ДЛТ)

  • Женский плащ Rains, 8175 рублей (Au Pont Rouge)

  • Женский плащ Nina Ricci, 104 004 рублей (DayNight)

  • Женский плащ Gate31, 16 890 рублей (Gate31)

  • Мужской плащ Tommy Hilfiger, 30 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Женсккий плащ Weekend Max Mara, 81 000 рублей (Max Mara)

  • Женский плащ Alexander McQueen, 212 500 рублей (ДЛТ)

  • Плащ для девочки Dal Lago, 25 999 рублей («Кенгуру»)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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