45 осенних плащей из городских магазинов

Как бы мы ни радовались 22 градусам тепла, совсем скоро в Петербург придут холод, дождь и промозглый ветер. «Собака.ru» готовит вас к настоящей осенней погоде заранее и рассказывает, где купить практичные (и при этом красивые!) плащи.

Женский плащ Dries Van Noten, 99 500 рублей (ДЛТ)

Женский плащ UNIQLO X Ines de la Fressange, 12 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Мужской плащ Tommy Hilfiger, 27 990 рублей (Tommy Hilfiger)

Женский плащ MAX&Co., 19 800 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Плащ унисекс S H U, 4130 рублей (S H U)

Лучшая инвестиция в новый сезон — это тренчкот: классический, как в новой коллаборации UNIQLO и Инес де ля Фрессанж, деконструированный, как у японского бренда Sacai, с разноцветным принтом, как в ассортименте Dolce & Gabbana, или с изображением цветов из сада бельгийского дизайнера Дриса Ван Нотена. В сентябре носим тренч с широкими джинсами и трикотажным кроп-топом, а в октябре наслаиваем его на рубашку, джемпер и даже куртку — по примеру Джоуи Триббиани из сериала «Друзья».

Женский плащ Uniqlo U, 9999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Женский плащ Dolce & Gabbana, 78 800 рублей (ДЛТ)

Мужской плащ Strellson, 16 790 рублей (Strellson)

Женский плащ osome2some, 22 800 рублей (osome2some)

Женский плащ Valentino, 279 100 рублей (Valentino)

Мужской плащ Reserved, 6499 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Женский плащ Akhmadullina Dreams, 8999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Мужской плащ Sacai, 122 098 рублей (DayNight)

Женский плащ Gate31, 13 690 рублей (Gate31)

Женский плащ Natalya Derbyshire, 24 430 рублей (Subbota Showroom)

Модникам с ограниченным бюджетом (ведь на осень нужно купить еще и кашемировое пальто, армейские ботинки и шляпку с вуалеткой!), стоит идти в масс-маркет Reserved, миддл-маркет Tom Tailor и к российской марке Akhmadullina Dreams (которая недавно открыла сразу два магазина в Петербурге!). За цену меньше 10 000 рублей там можно купить красивый тренчкот со свойствами дождевика — он не промокает, но при этом дышит.

Женский плащ Armani Exchange, 16 660 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Мужской плащ Etro, 129 800 рублей (Etro)

Женский плащ Bottega Veneta, 136 000 рублей (ДЛТ)

Женский плащ MAX&Co., 22 800 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Женский плащ Belka, 15 160 рублей (ArtPlay)

Мужской плащ Tom Tailor, 9999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Мужской плащ Reserved, 4999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Женский плащ 12storeez, 9890 рублей (12storeez)

Женский плащ 404 NOT FOUND, 64 500 рублей (404 NOT FOUND)

Плащ для девочки Monnalisa, 11 499 рублей («Кенгуру»)

Тем, у кого уже есть тренчкоты всех оттенков бежевого и коричневого, советуем обратить внимание на плащи белого цвета — от Walk of Shame, Belka или osome2some. Первый имеет фактурный принт, имитирующий потрескавшуюся краску, второй отличается рукавами-бутонами, которые делают его похожим на платье, а третий создан из полупрозрачной органзы и отлично подходит как для теплой осени, так и для холодного лета. Носить их советуем с обувью такого же цвета — казаками, лоферами или ботинками Dr. Martens.

Женский плащ Max Mara, 74 500 рублей (Max Mara)

Мужской плащ Tom Tailor, 4449 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Женский плащ Geox, 14 990 рублей (Geox)

Женский плащ Walk of Shame, 60 000 рублей (Babochka)

Женский плащ Chloé, 172 500 рублей (ДЛТ)

Женский плащ By Alena Dementeva, 25 000 рублей (By Alena Dementeva)

Мужской плащ Uniqlo U, 12 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Плащ для девочки Burberry, 35 000 рублей («Кенгуру»)

Женский плащ osome2some, 29 800 рублей (osome2some)

Женский плащ I am studio, 18 900 рублей (ТРЦ «Галерея»)

Еще один суперхит — плащ из матовой или виниловой кожи. В Петербург приехало не так много подобных моделей, зато, успев купить их, вы точно будете отличаться от остальных. Коллекции Burberry, которая рассказывает об Англии как о стране контрастов, MAX&Co., которая предлагает сразу несколько непохожих друг на друга моделей, и Gate31, который согревает не только подкладкой, но и биркой «Made in Saint Petersburg», — в вашем распоряжении!