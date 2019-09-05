45 осенних плащей из городских магазинов
Как бы мы ни радовались 22 градусам тепла, совсем скоро в Петербург придут холод, дождь и промозглый ветер. «Собака.ru» готовит вас к настоящей осенней погоде заранее и рассказывает, где купить практичные (и при этом красивые!) плащи.
Лучшая инвестиция в новый сезон — это тренчкот: классический, как в новой коллаборации UNIQLO и Инес де ля Фрессанж, деконструированный, как у японского бренда Sacai, с разноцветным принтом, как в ассортименте Dolce & Gabbana, или с изображением цветов из сада бельгийского дизайнера Дриса Ван Нотена. В сентябре носим тренч с широкими джинсами и трикотажным кроп-топом, а в октябре наслаиваем его на рубашку, джемпер и даже куртку — по примеру Джоуи Триббиани из сериала «Друзья».
-
Женский плащ Uniqlo U, 9999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Женский плащ Dolce & Gabbana, 78 800 рублей (ДЛТ)
-
Мужской плащ Strellson, 16 790 рублей (Strellson)
-
Женский плащ osome2some, 22 800 рублей (osome2some)
-
Женский плащ Valentino, 279 100 рублей (Valentino)
-
Мужской плащ Reserved, 6499 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Женский плащ Akhmadullina Dreams, 8999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Мужской плащ Sacai, 122 098 рублей (DayNight)
-
Женский плащ Gate31, 13 690 рублей (Gate31)
-
Женский плащ Natalya Derbyshire, 24 430 рублей (Subbota Showroom)
Модникам с ограниченным бюджетом (ведь на осень нужно купить еще и кашемировое пальто, армейские ботинки и шляпку с вуалеткой!), стоит идти в масс-маркет Reserved, миддл-маркет Tom Tailor и к российской марке Akhmadullina Dreams (которая недавно открыла сразу два магазина в Петербурге!). За цену меньше 10 000 рублей там можно купить красивый тренчкот со свойствами дождевика — он не промокает, но при этом дышит.
-
Женский плащ Armani Exchange, 16 660 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Мужской плащ Etro, 129 800 рублей (Etro)
-
Женский плащ Bottega Veneta, 136 000 рублей (ДЛТ)
-
Женский плащ MAX&Co., 22 800 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Женский плащ Belka, 15 160 рублей (ArtPlay)
-
Мужской плащ Tom Tailor, 9999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Мужской плащ Reserved, 4999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Женский плащ 12storeez, 9890 рублей (12storeez)
-
Женский плащ 404 NOT FOUND, 64 500 рублей (404 NOT FOUND)
-
Плащ для девочки Monnalisa, 11 499 рублей («Кенгуру»)
Тем, у кого уже есть тренчкоты всех оттенков бежевого и коричневого, советуем обратить внимание на плащи белого цвета — от Walk of Shame, Belka или osome2some. Первый имеет фактурный принт, имитирующий потрескавшуюся краску, второй отличается рукавами-бутонами, которые делают его похожим на платье, а третий создан из полупрозрачной органзы и отлично подходит как для теплой осени, так и для холодного лета. Носить их советуем с обувью такого же цвета — казаками, лоферами или ботинками Dr. Martens.
-
Женский плащ Max Mara, 74 500 рублей (Max Mara)
-
Мужской плащ Tom Tailor, 4449 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Женский плащ Geox, 14 990 рублей (Geox)
-
Женский плащ Walk of Shame, 60 000 рублей (Babochka)
-
Женский плащ Chloé, 172 500 рублей (ДЛТ)
-
Женский плащ By Alena Dementeva, 25 000 рублей (By Alena Dementeva)
-
Мужской плащ Uniqlo U, 12 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Плащ для девочки Burberry, 35 000 рублей («Кенгуру»)
-
Женский плащ osome2some, 29 800 рублей (osome2some)
-
Женский плащ I am studio, 18 900 рублей (ТРЦ «Галерея»)
Еще один суперхит — плащ из матовой или виниловой кожи. В Петербург приехало не так много подобных моделей, зато, успев купить их, вы точно будете отличаться от остальных. Коллекции Burberry, которая рассказывает об Англии как о стране контрастов, MAX&Co., которая предлагает сразу несколько непохожих друг на друга моделей, и Gate31, который согревает не только подкладкой, но и биркой «Made in Saint Petersburg», — в вашем распоряжении!
-
Женский плащ Givenchy, 292 500 рублей (Babochka)
-
Женский плащ Reserved, 2999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Женский плащ Burberry, 196 000 рублей (ДЛТ)
-
Женский плащ Rains, 8175 рублей (Au Pont Rouge)
-
Женский плащ Nina Ricci, 104 004 рублей (DayNight)
-
Женский плащ Gate31, 16 890 рублей (Gate31)
-
Мужской плащ Tommy Hilfiger, 30 990 рублей (Tommy Hilfiger)
-
Женсккий плащ Weekend Max Mara, 81 000 рублей (Max Mara)
-
Женский плащ Alexander McQueen, 212 500 рублей (ДЛТ)
-
Плащ для девочки Dal Lago, 25 999 рублей («Кенгуру»)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.