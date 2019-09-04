Елизавета Боярская, Лилия Аксенова и Надежда Позднякова рассказывают, что покупать в коллекциях Tous

Актриса Елизавета Боярская, инстазвезда Лилия Аксенова и бизнесвумен Надежда Позднякова выбрали любимчиков из сезонной коллекции Tous. Кулон San Valentin в виде сердечка, подвеску Vita с цветными драгоценными камнями и кольцо Avalon с крупным (и ультрамодным!) жемчугом.

Елизавета Боярская

Украшение San Valentin

Елизавета Боярская Я считаю, что украшения — не просто атрибуты привлечения внимания, а носители смыслов. У этого ювелирного дома каждое колечко, каждая цепочка и сережки выражают любовь и особое предназначение. Нас с Tous сближают общие взгляды на жизнь. А как актрисе мне нравится, что у Tous тоже много разных характеров: можно быть яркой и дерзкой, а можно — нежной и хрупкой. Фаворитом в нынешней коллекции стали для меня украшения San Valentin — самые трогательные и лаконичные.

Лилия Аксенова

Украшение Vita

Украшение Vita

Украшение Vita

Лилия Аксенова Несколько лет назад друг привез мне из Испании золотой браслет Tous с медвежонком. Ношу его до сих пор вместе с часами и другими украшениями на запястье. Он не слишком заметный, но очень милый и игривый. Уверена, буду с ним неразлучна всю жизнь! Браслет абсолютно вне времени. Из новой коллекции мне очень понравились подвески Vita с цветными драгоценными камнями. Расстегнутая рубашка, загорелая кожа и солнечные лучи с ними отлично монтируются. А драгоценности из жемчужной линейки в золотой окантовке останутся со мной зимовать.

Надежда Позднякова

Украшение Avalon

Надежда Позднякова Подвеска Mama из белого золота с бриллиантами всегда со мной! Потому что Tous — это прежде всего нежность, любовь и семейные ценности, воплотившиеся в драгоценных камнях и металлах. Из новой коллекции я выбираю линейку Avalon. Невероятно стильное сочетание крупного жемчуга с золотом — такое современное прочтение «Династии». Крупные серьги из двух жемчужин круто сочетаются и с белой футболкой и джинсами, и с коктейльным платьем.