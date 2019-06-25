12 трендов мужской моды сезона весна-лето 2020

В Париже завершилась Неделя мужской моды сезона весна-лето 2020. «Собака.ru» выделила главные приемы и вещи, которые можно использовать уже сейчас: от плетеных сандалий, надетых на разноцветные носки, до трусов-боксеров, мимикрирующих под повседневные шорты.

Jacquemus

Saint Laurent

Givenchy

Marni

Emporio Armani

Обнаженный торс На прошедших шоу дизайнеры не одевали, а раздевали моделей: классические пиджаки, нейлоновые бомберы и виниловые плащи были надеты прямо на обнаженное мужское тело. Дизайнер Симон Порт Жакмюс, который сделал грандиозный показ на лавандовых полях в Провансе, и вовсе пропагандировал отказ от одежды — мир должен знать о вашем неровном «рабочем» загаре!

Etro

Valentino

Dolce & Gabbana

Dries Van Noten

Fendi

Bowling shirts В Петербурге ходить с голым торсом неинтеллигентно, а в некоторых районах города еще и опасно. Поэтому некоторые марки предлагают мужчинам легкие шелковые рубашки, похожие на экипировку игроков в боулинг. «Модный страйк» выбивают модели, украшенные тропическими, мультяшными или цветочными принтами, как в коллекциях Etro, Dries Van Noten и Dolce & Gabbana.

Dries Van Noten

Balmain

Dolce & Gabbana

Prada

Raf Simons

Ультракороткие шорты Носить шелковые рубашки с короткими рукавами нужно не только с широкими джинсами, как собственно и делают профессиональные боулеры, но и с ультракороткими шортами, как показывают Prada, Balmain и Raf Simons. Чем больше они будут напоминать трусы-боксеры или нижнюю часть пижамы, тем лучше!

Givenchy

Hermès

Fendi

Lanvin

Wooyoungmi

Брюки карго Самая ненавистная вещь из нулевых, которую лоббировали в тренды Леонардо Ди Каприо, Джастин Тимберлейк, Рикки Мартин и группа Spice Girls, возвращается в коллекции Givenchy, Hermès и Fendi. Только если раньше свободные брюки с вместительными карманами по бокам носили вместе с топами на завязках и футболками-поло, то теперь сочетают с разноцветными анораками, обтягивающими лонгсливами и даже классическими пиджаками. Чтобы подготовиться к грандиозному камбэку тенденции, у вас впереди целый год!

Vetements

Off-White

Salvatore Ferragamo

Stella McCartney

Boiler suits На некоторых показах — Salvatore Ferragamo, прошедшем под руководством нового креативного директора Пола Эндрю, и Vetements, устроенном в одном из парижских «Макдональдсов», были замечены «boiler suits» — комбинезоны, как у сотрудников котельных. Вещь, которая ранее носила исключительно функциональный характер (изначально она называлась «siren suit» и была представлена как одежда, которую можно надеть за пару секунд во время сигнала тревоги), вошла в широкие массы благодаря Уинстону Черчиллю (он ходил в комбинезонах за городом, складывая во вместительные карманы свои сигары) и сегодня стала настоящим хитом стритстайла среди девушек. Очередь за парнями!

Valentino

Louis Vuitton

Emporio Armani

Fendi

Vetements

Плащи-палатки «Стиль лесника» вошел в большую моду еще в прошлых сезонах, поэтому зеленые панамы, резиновые сапоги и куртки, в которых помещаются сразу два человека, перестали быть новостью. Сегодня их носят не только на охоту, рыбалку и по грибы, но и прямо в центре мегаполиса — футуристичные показы Valentino, Emporio Armani и Louis Vuitton это подтверждают!

Dior Men

Emporio Armani

Louis Vuitton

Off-White

Salvatore Ferragamo

Прозрачные куртки В жару на смену оверсайзовым плащам приходят прозрачные бомберы, ветровки и анораки. Dior предлагают носить их с классическими брюками, Off-White — сочетать с «выбеленной» джинсовкой, а Emporio Armani — надевать прямо на голой торс. Помните, о чем мы говорили в первом пункте?

MSGM

Dolce & Gabbana

JW Anderson

Marni

Salvatore Ferragamo

Кардиганы Покупать новое в следующем сезоне совершенно необязательно — есть как минимум одна вещь, которую можно позаимствовать в гардеробе отца или деда. Только одно условие — к следующему лету кардиганы должны быть полностью кастомизированы: например, ручной вышивкой, яркими патчами, крупными пуговицами или металлическими значками.

Louis Vuitton

Fendi

Jacquemus

MSGM

Valentino

Панамы Панамы, которые мы в этом году неоднократно видели на стритстайле Pitti Uomo, никуда не уходят. А лишь обзаводятся широкими полями, набивными рисунками и завязками из стразов Swarovski — посмотрите показы MSGM, Jacquemus и Valentino.

Off-White

Givenchy

Acne Studios

Saint Laurent

Hermès

Шейные платки Некоторые шоу на прошедшей Неделе моды напоминали кружки юных натуралистов: вместе с панамами шли дутые жилетки, клетчатые рубашки и повязанные на шею платки. И кажется, именно последний элемент в следующем сезоне делает весь образ — берите его на заметку уже сейчас!

Prada

Dries Van Noten

Fashion East

Fendi

Jacquemus

Сандалии Больше никаких «ugly shoes» — грязных кроссовок, туфель с шипами и ботинок с подтеками клея. На их место в списке главных покупок на лето претендуют плетеные сандалии самых разных цветов! Одни дизайнеры выпускают модели, похожие на школьные, вторые придумывают новые вариации биркенштоков, а третьи сосредотачиваются не на разработке дизайна, а на продумывании целого образа: оказывается, сандалии классно смотрятся с офисными костюмами, широкими джинсами и кожаными плащами.

Versace

Dolce & Gabbana

Fashion East

Fendi

Salvatore Ferragamo

Высокие носки Versace, Dolce & Gabbana, Fendi и Salvatore Ferragamo убеждают носить сандалии не на голую ногу, а на высокие носки. В моде 2020 года стереотипы на работают: покупайте аксессуары с рюшами, кружевом и в мелкий горох!