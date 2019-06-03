Туфли-пуанты, сумка-зеркало, купальник как у Мэрилин Монро и еще 15 самых модных покупок июня

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая готова к фестивальному сезону. Все решают цвет и блеск! Чем ярче вы, тем больше меркнет дискобол.

Нюдовые туфли Dior Etoile, названные по высшему статусу артистов Парижской оперы, неспроста напоминают пуанты. Их, как и всю весенне-летнюю коллекцию бренда, креативный директор Мария Грация Кьюри посвятила великим танцовщицам прошлого — Лои Фуллер, Пине Бауш и Марте Грэм. (Dior)

Что самое главное в сезоне форумов и приемов? Правильно, фестивальная вещь. Что это такое? Абсолютный маст-хэв, который делает весь лук. И таким стал специальный летний выпуск сумки-тоута Onthego в культовом принте «монограмма». На ослепительном алом, неоновом зеленом или нежно-лососевом фоне очень, очень хорошо виден заветный вензель L да V. (Louis Vuitton)

Марокканский акцент сандалий Geox усиливает глубокий синий, точно списанный со стен виллы Мажорель Ива Сен-Лорана. А круче всего выглядит микс буйной тесьмы и однотонных пайеток — обожаем все нарядное! geox.ru

Округлые линии сумки Odette Миучча Прада подсмотрела у чехлов для камер, которые носят с собой репортеры и фотографы. Но, как и свойственно Prada, простая идея превращена в объект желания: небольшая сумочка выполнена из ослепительно-желтой сафьяновой кожи. (Prada)

Леопардовые брюки и платья с цветочным принтом — мы точно проведем лето в дресс-коде от Gerard Darel. Особенная любовь — гигантская плетеная сумка-шопер, куда поместится бутылочка, э-э-э-э, игристой воды. Ведь без нее какие белые ночи. (Gerard Darel)

Застежка-сердце на сумке ESCADA Heart Bag пульсирует в ритме песни Girls Риты Оры — она придумала новый дизайн культового аксессуара марки и передает часть средств от продажи в фонд поддержки женщин, переживших участие в военных конфликтах. (ESCADA)

Неон расцветил всю префолл-коллекцию MICHAEL Michael Kors. Слипоны, босоножки и даже строгую сумку Whitney украшают ослепительные логотипы марки. Все внимание — на детали: объемный желтый рюкзак или панаму, которая снова стала хитом сезона. (Michael Kors)

Креативный директор Acne Studios Джонни Йоханссон признался, что балетная тема захватила его после предложения друга, хореографа шведского оперного театра, стать художником по костюмам для его спектакля. Джонни отказался: «Я не хотел испортить его премьеру!» Отмазка так себе, тем более что он немедленно подписался на инстаграм примы Опера Гарнье Алис Ренаван. Так в летней коллекции появились боди, худи, похожие на разминочную одежду эластичные платья из прозрачных тканей и плиссированные легинсы. Но самое крутое то, что носить «балетное» могут обладатели любой комплекции — спасибо оверсайзу и многослойности комплектов. А принтами стали барочные здания театров, афиши спектаклей Мерса Каннингема и даже бархатные занавесы. Наш объект желания — классический смокинг с вышитыми на лацканах перьями и лебедями. Как раз для города Петра, Ильича, Чайковского. (ДЛТ)

Откровенные фотографии американского фотографа Бруно Бернарда в 1940-х открыли Голливуду секс-символи суперзвезду: Мэрилин Монро позировала ему в плавках с высокой талией и кокетливых бра, которые стали культом пин-апа. И в пляжной коллекции Calzedonia мы нашли полосатые ретрокомплекты, очень похожие на модели с тех самых снимков. Для тех, кто любит погорячее, минималистичные бандо, гофрированные топы и сплошные купальники с леопардовым принтом демонстрирует муза бренда — ослепительная блондинка Эбби Чемпион. (Сalzedonia, ТРЦ «Галерея»)

Сумка-новинка Rebel Bag от итальянцев Twinset выпущена сразу в пяти цветах и трех размерах. Мы выбираем миниатюрную, из металлизированной кожи, в которую будем смотреться вместо зеркала. (Twinset, ТРЦ «Галерея»)

Пляжная коллекция Tezenis такая сочная, что нет никаких сил ждать начала сезона. В цветочном бикини как у амбассадора бренда, певицы Риты Дакоты, мы немедленно отправляемся к стенам Петропавловской крепости. Снег? Нет, не видели. (Tezenis, ТРЦ «Галерея»)

Кроссовки Stella McCartney Eclypse вышли в новой умопомрачительной расцветке из неонового деграде — и теперь выглядят как шедевр граффити-художника. Вот это мы понимаем, стрит-арт! (ДЛТ)

Дизайнер Вероника Этро отправляет нас в путешествие по странам Тихоокеанского побережья. На серфинг в Калифорнии — в купальнике с узором пейсли, на созерцание заката в Японии — в шелковом платье с принтом из гортензий, на пирамиды Мексики — в топе вязки кроше, а в комбинезоне, будто бы сшитом из шелковых платков, — вообще повсюду. (Etro)

Сестры-близнецы Камилла и Джулия Вентурини — итальянские it-girls: после модельной карьеры они стали заниматься искусством и неожиданно придумали минималистичную сумку Prima, точь-в-точь картонный пакет для шопинга! Единственную модель выпускают во всех возможных материалах, цветах и размерах: от миниатюрной, которая помещается на ладони, до гигантской, куда можно положить даже синтезатор. Все манипуляции с «Примой» — возможно, самой арт-сумкой сезона — дизайнеры выкладывают в инстаграм @medeasisters. А фотографии, похожие на оцифрованные кадры с VHS, — это результат их творческой коллаборации с режиссером и редакционным директором журнала Dazed Банни Кинни и топ-визажистом Исамайей Френч. (Au Pont Rouge)

Как же мы соскучились по хорошим тканям! Хорошо, что дизайнеры Fabiana Filippi продолжают творить сними чудеса. Немнущиеся шелковые комбинации цвета мокрого песка, плиссированные платья с хитроумной отделкой из перьев и развевающиеся воланы органзы — все это произведено в Умбрии по всем заповедям экомоды: на солнечной энергии и без вредных выбросов. Колониальный акцент коллекции отправляет нас в воображаемое путешествие на остров Мадагаскар, но носить чалмы, белоснежные двубортные пиджаки из ламинированного льна и остроносые сандалии мы будем в Петербурге. (Fabiana Filippi)

Арт плюс фэшн — наш самый любимый прием! К счастью, не только наш: разработать принты для лимитированной линии в Weekend Max Mara пригласили американского декоратора Энтони Баратту, автора шикарных красочных интерьеров загородных домов Восточного побережья. Все двенадцать предметов коллекции Nantucket — так называется пош-курорт на Кейп-Коде — заслуживают звания арт-объектов, будь это ридикюль Pasticcino, с легкой руки Баратты получивший застежки-поцелуйчики из мрамора, или летнее пальто с принтом из китайских ваз. На желтые брюки-палаццо он нанес изображения предметов мебели своего собственного дизайна, которые побывали на обложках полусотни интерьерных журналов мира. Главный бонус: предельная декоративность не превращает вас во фрика — оттенки и принты предельно сбалансированы, что есть редкий по нашим временам показатель отменного вкуса. (Weekend Max Mara, ТРК «Европолис»)

Только неаполитанцы могут смешать английскую клетку, тропические принты и технику петчворк — и не выглядеть нелепо. Еще бы! Вековые сарториальные традиции мужской одежды — серьезная база. Мелодичной основой коллекции стали все оттенки синего цвета: сорочки, летние куртки и хлопковые брюки — это своеобразный оммаж песне про грусть в сумерках, которую пятьдесят лет назад для Челентано написал Паоло Конте. Меланхолию развеивают яркие всполохи оранжевых пуховиков-безрукавок и буйный цветочный принт, украшенные трогательным логотипом марки — графичным изображением таксы. harmontblaine.com

Новая коллекция Neoknit — это воплощенная экоответственность! Пластик, полученный после раздельного сбора мусора, Samsonite превращает в высококачественный трикотаж. Это ли не алхимия?! Тканевые рюкзаки, чемоданы и поясные сумки не промокнут: все они обработаны водонепроницаемой пропиткой и дополнены чехлом для плохой погоды. Из всех цветов мы выбираем камуфляжную расцветку — ведь милитари как высказывание в этом сезоне выбрали все наши любимые дизайнеры — от Миуччи Прады до Демны Гвасалии. (Samsonite, ТРЦ «Галерея»)