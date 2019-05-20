Мэган Виртанен о том, как дресс-код в офисе, театре и на красной дорожке ущемляет права личности

Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен объясняет, когда сформировалось понятие дресс-кода, что на самом деле означают термины black-tie и casual, и может ли выбор «неправильной» одежды может погубить вашу репутацию и карьеру.

Кристен Стюарт на Каннском кинофестивале-2018. Дресс-код мероприятия запрещает женскую обувь на низком каблуке, поэтому актриса — в знак протеста — разулась прямо на красной дорожке

«Дресс-код: black tie» — организаторы мероприятия рассчитывают, что вы придете хотя бы не в джинсах. «Дресс-код: cocktail» — очень надеются, что все-таки не в джинсах. «Дресс-код: casual» — смирились с неизбежным и махнули на все рукой. Кажется, именно так должно выглядеть современное руководство по этикету. В 1918 году Освальд Шпенглер со своим «Закатом Европы», где упрощение изощренных правил протокола и этикета обозначалось как начало краха сложной высокоразвитой системы, скорее всего не мог даже и представить такой степени этого упрощения.

Буржуазных выскочек пытались осадить с помощью специальных законов, диктующих, что носить разным сословиям

В аристократическом обществе внешний вид был полностью подчинен формальностям. Королевские дворы 17 и 18 веков разрабатывали строгую регламентацию, предписывающую внешний вид и поведение придворных. Каждый играл свою роль в своеобразном спектакле, а неверный выбор шляпы мог погубить карьеру. Буржуазных выскочек пытались осадить с помощью специальных законов, диктующих, что носить разным сословиям.

Картина Вильгельма Гаузе «Императорский бал»

Костюмированный бал во дворце княгини Елены Кочубей в честь императора Александра II 5 февраля 1865 года. Автор: Михай Зичи

Картина Джеймса Тиссо «Бал на корабле»

Все изменила Великая французская революция: нормативные предписания в одежде были отменены, и возникло общепринятое мнение, что манера одеваться — личное дело каждого. Мысли Жан-Жака Руссо о «естественном человеке» наконец-то нашли свое применение, органично сплетаясь с философией романтизма с его культом гения, которому позволено все, и идеей выявления «настоящего», аутентичного себя, единства публичной и приватной личности. Впрочем, аристократия не собиралась сдаваться так быстро: в 19 веке умение одеться в соответствии со сложными правилами этикета служило одной из форм социального разделения и предохраняло высший класс от наплыва «новых денег». Буржуазия породила встречную идею о скрытых достоинствах, подразумевающую, что изысканный костюм важен, но он не слишком влияет на возможность произвести благоприятное впечатление.

Процесс демократизации сначала мужской, а затем и женской одежды достиг своего пика в 20 веке. Аристократия окончательно утратила свои позиции после Первой мировой войны. 1920-е годы подарили миру первые масс-медиа и новую потребительскую философию. Кино и радио были адресованы всем социальным классам, и начали процесс, который называют «пролетаризацией повседневной культуры». Идея «быть собой» — одна из выраженных ценностей рабочего класса, а к 1960-м она полностью захватила и средний класс. Началось распространение моды «снизу вверх», джинсы и рабочая одежда стали модными у привилегированных слоев общества.

Кэмерон Диаз на MTV Movie Awards в 2000 году (дресс-код мероприятия — creative black-tie)

Ева Герцигова на Каннском кинофестивале в 2011 году (дресс-код мероприятия — black-tie)

Матильде Джиоли на Венецианском кинофестивале в 2018 году (дресс-код мероприятия — black-tie)

Павел Деревянко и Владимир Яглыч на Кинотавре в 2018 году (дресс-код мероприятия — black-tie)

Карли Клосс на Met Gala в 2019 году (дресс-код мероприятия — кэмп)

Функция дресс-кодов — фрагментировать идентичность: например, рабочий дресс-код отделяет профессиональную идентичность от сексуальной (и именно поэтому мы считаем красное облегающее мини-платье неподходящей для офиса одеждой). «Аутентичность» романтизма или «быть собой» рабочего класса прямо противопоставлены необходимости подчиняться дресс-коду или ежедневно играть несколько ролей. Развитие этих идей привело к нормкору, воспеванию стиля Стива Джобса и восприятию предписанных дресс-кодов как ущемления прав личности.

В наши дни некто, настаивающий на соблюдении дресс-кода, получит обвинения либо в тирании, либо в снобизме. И все же сама идея моды заключается в построении идентичности, а дресс-код это и возможность калибровать свою самопрезентацию, и демонстрация владения социальными кодами, и часть процесса подготовки и настройки на восприятие. Или хотя бы уважение к принимающей стороне.