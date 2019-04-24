Дизайнер Леонид Алексеев перезапустил свой бренд — посмотрите его первую коллекцию

дизайнер

«Несколько лет я работал исключительно для клиентов и показывал одежду в рамках проекта "Ассоциации" в Царском селе. И вот решил снова сделать коллекцию. Для этого придумал новую линию House of Leo, залез в папин шкаф и взял оттуда несколько идей для того, чтобы сделать современную одежду для своих друзей»