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Дизайнер Леонид Алексеев перезапустил свой бренд — посмотрите его первую коллекцию

Дизайнер, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ и колумнист «Собака.ru» Леонид Алексеев, который в 2014 году закрыл магазин на Петроградской стороне и возглавил дизайн-бюро Министерства обороны, перезапустил собственный бренд. Вчера он показал первую коллекцию новой линии House of Leo на Трехгорной мануфактуре в Москве — она посвящена путешествиям под парусом, мужской моде 1980-х годов и ночным тусовкам. 

Леонид Алексеев

дизайнер

«Несколько лет я работал исключительно для клиентов и показывал одежду в рамках проекта "Ассоциации" в Царском селе. И вот решил снова сделать коллекцию. Для этого придумал новую линию House of Leo, залез в папин шкаф и взял оттуда несколько идей для того, чтобы сделать современную одежду для своих друзей»

Производство бренда находится в Петербурге, но продаваться коллекции будут в первую очередь в Москве. Сейчас Леонид Алексеев подписывает контракт со столичным шоу-румом, а позже планирует презентовать марку в Париже.  

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