10 лучших винтажных Instagram-магазинов из Петербурга

More is More

@moreismore_vintage

Селективные украшения More is More, которые искусствовед Анна Кольцова собирает с 2017 года, вы могли видеть в кампейнах Geasy Store и osome2some. Хотя винтажный магазин и сам делает отличные съемки: с нордическим девами, напоминающими тициановских героинь и примеряющих жемчужные клипсы, янтарные браслеты и колье с этрусскими мотивами. Недавно к огромной коллекции аксессуаров, которые стоят от 2500 до 10 500 рублей, добавилась одежда от Valentino, Armani, Sonia Rykiel и DKNY, купленная в Калифорнии. Поиск таких редких и ценных вещей создательница More is More практикует с 13-летнего возраста: первыми винтажными вещами Ани были фотоаппарат, джинсы и жестяная коробочка от конфет.