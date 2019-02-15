10 лучших винтажных Instagram-магазинов из Петербурга

«Собака.ru» рассказывает, где купить викторианское платье, позолоченные клипсы, сумку Old Celine и пиджак Yves Saint Laurent, не выходя из дома.

Kissa Market @kissamarket Владелица винтажного магазина Kissa Market (она же создательница паблика «Богоматерь цветов») следует завету Эдгара По: «Что видим мы и что видят в нас есть только сон и сон внутри другого сна». Многоярусные платья, соломенные шляпы, кружевные воротнички и кашемировые кардиганы Саша Каролик ищет по референсам из романтичных лукбуков и, кажется, фильмов Пита Уира и Джо Райта. «Мне нравится все пасторальное: викторианские мотивы, лен, огромные рукава. Такие есть у шведской марки Cecilie Bahnsen — вдохновившись ими, я даже начала шить сама».

COMME une FILLE @commeunefillestore Единственный фэшн-блогер Петербурга Лиза Гусевская носит не только новинки из коллекций ADER, Puma и Heron Preston, но и винтажные MaxMara, Fjällräven и Ermenegildo Zegna. Своими находками девушка делится в аккаунте @commeunefillestore, рассказывая: «Я собираю одежду по принципу „Если никто не купит, буду носить сама“. Поэтому иногда мне реально сложно с чем-то расстаться, настолько крутыми бывают вещи. Вообще решила заниматься секонд-хендом из-за того, что мир переполнен одеждой. Я думаю об истощении ресурсов, но понимаю, что многие предвзято относятся к вторичному рынку, из-за этого выбираю только самое потрясающее качество». Проверено лично!

Raroset @raroset За архивами Яны Брук, выкупившей большую часть редкой коллекции Roberta Di Camerino после закрытия венецианского ателье марки, охотятся не только модники, но и музейные работники. Основательница винтажного магазина Raroset ведет переговоры с крупнейшими хранилищами костюмов о передаче вещей дизайнера Джулианы Камерино, создавшей it-bags, которые носили Элизабет Тейлор и Грейс Келли. А пока некоторые из них можно купить в инстаграме Яны — вместе с клипсами Yves Saint Laurent, пальто Zanaboni Fumagalli и сумкой Prada 1970-х годов.

More is More @moreismore_vintage Селективные украшения More is More, которые искусствовед Анна Кольцова собирает с 2017 года, вы могли видеть в кампейнах Geasy Store и osome2some. Хотя винтажный магазин и сам делает отличные съемки: с нордическим девами, напоминающими тициановских героинь и примеряющих жемчужные клипсы, янтарные браслеты и колье с этрусскими мотивами. Недавно к огромной коллекции аксессуаров, которые стоят от 2500 до 10 500 рублей, добавилась одежда от Valentino, Armani, Sonia Rykiel и DKNY, купленная в Калифорнии. Поиск таких редких и ценных вещей создательница More is More практикует с 13-летнего возраста: первыми винтажными вещами Ани были фотоаппарат, джинсы и жестяная коробочка от конфет.

Антресоль @vintage_antresol Хозяева «Антресоли» — супруги Катерина и Евгений — продают винтажную одежду через интернет с 2009 года. В какой-то момент плиссированных юбок, гусарских жакетов, желтых полусапожек и сумок в стиле Jacquemus скопилось так много, что для «Антресоли» понадобилось целое помещение в Озерном переулке, 12. Одни вещи ребята заказывают через знакомых, которые проживают в Европе, другие покупают через профессиональных байеров в Париже и Англии, а третьи приобретают самостоятельно, катаясь по берлинским блошиным рынкам и чарити-шопам. Но аудитория (почти 25 тысяч человек во «ВКонтакте» и Instagram) любит «Антресоль» также за способ подачи находок — через красивые лукбуки, личные истории и даже стихи.

Uliana Vintage @ulianavintage В именном магазине Uliana Vintage отражен весь подход к подбору ассортимента: самые тенденциозные вещи сезона — леопардовое пальто, красный костюм, бархатное платье и льняная сорочка — куплены как для себя или любимой подружки. Но даже бесценные находки из Эстонии, Латвии, Финляндии и Берлина Ульяне Обласовой не жалко отдавать другим — так, к одному из подписчиков отправится оверсайзовая блуза с плиссированными манжетами, купленная на блошином маркете в Будапеште.

Vintage Champagne @vintage.champagne «Всем шампанского!», — и мы сейчас имеем ввиду не напиток, а украшения от одноименного винтажного магазина Анны Бесчастновой. Искусствовед, которая успела поработать стилистом, начала поиск драгоценных сокровищ во время поездки во Францию: сначала приобретала их для себя, а позже стала делиться позолоченными ракушками, буквами и сердечками с другими. «Мне нравятся украшения, которые несмотря на свой возраст отражают дух сегодняшнего времени, ведь мода циклична. При этом меня интересует не бренд, а дизайн — большинство украшений до 50-х годов вообще не были маркированы, однако их качество и внешний вид говорили о высоком уровне», — рассказывает Анна.

V Vintage @v_vintage_store Амбассадорами магазина V Vintage являются не только завсегдатаи клуба «Клуб», но и одна из главных российских фэшн-икон Виктория Шелягова. Мотоспортивные комбинезоны, полосатые бомберы, леопардовые береты и кожаные брюки-клеш, которые ищет ее дочь Варвара вместе с друзьями, отлично миксуются с последними коллекциями Fendi, Louis Vuitton и Dolce & Gabbana.

Kamode Vintage @ka.mode Как и большинство винтажных магазинов, Kamode Vintage ежесезонно отправляются в евротур и привозят из-за границы платья, пиджаки и даже шубы ретро-дизайна. Некоторые из них в силу возраста (30-40 лет) нуждаются в починке, поэтому вещи попадают в руки к покупателю уже после придания им кутюрно-товарного вида. Иногда (например, на фестивале осознанного потребления в сфере моды Big Resale Weekend) Kamode Vintage выходят в оффлайн: Escada, Calvin Klein, Laurel, Trussardi и Burberry из культовых коллекций можно не только рассмотреть, но и пощупать перед покупкой.