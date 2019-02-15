10 лучших винтажных Instagram-магазинов из Петербурга
«Собака.ru» рассказывает, где купить викторианское платье, позолоченные клипсы, сумку Old Celine и пиджак Yves Saint Laurent, не выходя из дома.
Kissa Market
Владелица винтажного магазина Kissa Market (она же создательница паблика «Богоматерь цветов») следует завету Эдгара По: «Что видим мы и что видят в нас есть только сон и сон внутри другого сна». Многоярусные платья, соломенные шляпы, кружевные воротнички и кашемировые кардиганы Саша Каролик ищет по референсам из романтичных лукбуков и, кажется, фильмов Пита Уира и Джо Райта. «Мне нравится все пасторальное: викторианские мотивы, лен, огромные рукава. Такие есть у шведской марки Cecilie Bahnsen — вдохновившись ими, я даже начала шить сама».
COMME une FILLE
Единственный фэшн-блогер Петербурга Лиза Гусевская носит не только новинки из коллекций ADER, Puma и Heron Preston, но и винтажные MaxMara, Fjällräven и Ermenegildo Zegna. Своими находками девушка делится в аккаунте @commeunefillestore, рассказывая: «Я собираю одежду по принципу „Если никто не купит, буду носить сама“. Поэтому иногда мне реально сложно с чем-то расстаться, настолько крутыми бывают вещи. Вообще решила заниматься секонд-хендом из-за того, что мир переполнен одеждой. Я думаю об истощении ресурсов, но понимаю, что многие предвзято относятся к вторичному рынку, из-за этого выбираю только самое потрясающее качество». Проверено лично!
Raroset
За архивами Яны Брук, выкупившей большую часть редкой коллекции Roberta Di Camerino после закрытия венецианского ателье марки, охотятся не только модники, но и музейные работники. Основательница винтажного магазина Raroset ведет переговоры с крупнейшими хранилищами костюмов о передаче вещей дизайнера Джулианы Камерино, создавшей it-bags, которые носили Элизабет Тейлор и Грейс Келли. А пока некоторые из них можно купить в инстаграме Яны — вместе с клипсами Yves Saint Laurent, пальто Zanaboni Fumagalli и сумкой Prada 1970-х годов.
More is More
Селективные украшения More is More, которые искусствовед Анна Кольцова собирает с 2017 года, вы могли видеть в кампейнах Geasy Store и osome2some. Хотя винтажный магазин и сам делает отличные съемки: с нордическим девами, напоминающими тициановских героинь и примеряющих жемчужные клипсы, янтарные браслеты и колье с этрусскими мотивами. Недавно к огромной коллекции аксессуаров, которые стоят от 2500 до 10 500 рублей, добавилась одежда от Valentino, Armani, Sonia Rykiel и DKNY, купленная в Калифорнии. Поиск таких редких и ценных вещей создательница More is More практикует с 13-летнего возраста: первыми винтажными вещами Ани были фотоаппарат, джинсы и жестяная коробочка от конфет.
Антресоль
Хозяева «Антресоли» — супруги Катерина и Евгений — продают винтажную одежду через интернет с 2009 года. В какой-то момент плиссированных юбок, гусарских жакетов, желтых полусапожек и сумок в стиле Jacquemus скопилось так много, что для «Антресоли» понадобилось целое помещение в Озерном переулке, 12. Одни вещи ребята заказывают через знакомых, которые проживают в Европе, другие покупают через профессиональных байеров в Париже и Англии, а третьи приобретают самостоятельно, катаясь по берлинским блошиным рынкам и чарити-шопам. Но аудитория (почти 25 тысяч человек во «ВКонтакте» и Instagram) любит «Антресоль» также за способ подачи находок — через красивые лукбуки, личные истории и даже стихи.
Uliana Vintage
В именном магазине Uliana Vintage отражен весь подход к подбору ассортимента: самые тенденциозные вещи сезона — леопардовое пальто, красный костюм, бархатное платье и льняная сорочка — куплены как для себя или любимой подружки. Но даже бесценные находки из Эстонии, Латвии, Финляндии и Берлина Ульяне Обласовой не жалко отдавать другим — так, к одному из подписчиков отправится оверсайзовая блуза с плиссированными манжетами, купленная на блошином маркете в Будапеште.
Vintage Champagne
«Всем шампанского!», — и мы сейчас имеем ввиду не напиток, а украшения от одноименного винтажного магазина Анны Бесчастновой. Искусствовед, которая успела поработать стилистом, начала поиск драгоценных сокровищ во время поездки во Францию: сначала приобретала их для себя, а позже стала делиться позолоченными ракушками, буквами и сердечками с другими. «Мне нравятся украшения, которые несмотря на свой возраст отражают дух сегодняшнего времени, ведь мода циклична. При этом меня интересует не бренд, а дизайн — большинство украшений до 50-х годов вообще не были маркированы, однако их качество и внешний вид говорили о высоком уровне», — рассказывает Анна.
V Vintage
Амбассадорами магазина V Vintage являются не только завсегдатаи клуба «Клуб», но и одна из главных российских фэшн-икон Виктория Шелягова. Мотоспортивные комбинезоны, полосатые бомберы, леопардовые береты и кожаные брюки-клеш, которые ищет ее дочь Варвара вместе с друзьями, отлично миксуются с последними коллекциями Fendi, Louis Vuitton и Dolce & Gabbana.
Kamode Vintage
Как и большинство винтажных магазинов, Kamode Vintage ежесезонно отправляются в евротур и привозят из-за границы платья, пиджаки и даже шубы ретро-дизайна. Некоторые из них в силу возраста (30-40 лет) нуждаются в починке, поэтому вещи попадают в руки к покупателю уже после придания им кутюрно-товарного вида. Иногда (например, на фестивале осознанного потребления в сфере моды Big Resale Weekend) Kamode Vintage выходят в оффлайн: Escada, Calvin Klein, Laurel, Trussardi и Burberry из культовых коллекций можно не только рассмотреть, но и пощупать перед покупкой.
Meowshka Vintage
Дочь бывшего вице-губернатора Петербурга и посол бренда Ulyana Sergeenko Лидия Метельская семь лет собирала винтажный гардероб, которым теперь делится с другими. «Наряды из новых сезонных коллекций давно не вызывают у меня экстаз! А вот вещи с европейских "блошек" сшиты из интересных тканей, украшены ручной вышивкой. Причем и крой актуален», — рассказывала она «Собака.ru» сразу после открытия Meowshka Vintage в 2017-м. Сейчас в Instagram-магазине Лидии представлены платья Emanuel Ungaro, Guy Laroche, Yves Saint Laurent и Thierry Mugler, а в доказательство подлинности вещей девушка постит снимки с Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Жаклин Кеннеди в этой же одежде. Кстати, 18 февраля Meowshka Vintage, наконец, выйдет в оффлайн — винтажные находки будут представлены в корнере нового фэшн-пространства на Галерной, 25.
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