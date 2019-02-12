В Петербурге пройдет второй фестиваль осознанного потребления в сфере моды Big Resale Weekend

PR фестиваля

«Big Resale Weekend для всей нашей команды — это очень классная генеральная уборка в голове. Мы отсекли лишнее, нашли время для главного. Стали сортировать мусор, легко отдавать ненужную одежду и избавляться от потребности покупать псевдоважное. Мы умеренно дерзкие, достаточно модные и действительно любопытные, поэтому вышиваем манифест на российском флаге, который полетит к Вивьен Вествуд, одновременно общаемся с консульствами 10 стран и верим в спонсоров, которые позволят реализовать наши фантазии на следующем фестивале. В прошлый раз его посетило 10 тысяч человек — столько, сколько и было задумано! А мой личный супер экспириенс — это когда только что заведенный аккаунт в Instagram взорвался от сотен сердечек и благодарностей, создав честное, довольно альтруистичное сообщество, которому небезразличны глобальные проблемы».