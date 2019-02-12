В Петербурге пройдет второй фестиваль осознанного потребления в сфере моды Big Resale Weekend
В Севкабель Порт пройдет второй фестиваль осознанного потребления в сфере моды Big Resale Weekend, на котором можно купить, продать, обменять или перешить дизайнерскую одежду, пожертвовать вещи в пользу благотворительных фондов, а также принять участие в воркшопах, мастер-классах и лекциях об экологии. В отличие от предыдущего «уикенда», который состоялся на той же площадке осенью 2018 года, соорганизаторы Светлана Бекасова и Инна Гордиян планируют раскрыть темы «zero waste» («безотходное производство») и «sustainability» («устойчивость окружающей среды»). Для этого на фестиваль приедут: команда голландского предпринимателя Дейва Хаккенса, создавшего домашние аппараты по переработке пластиковых отходов, московский дизайнер Галина Ларина, которая шьет дождевики из разноцветных пакетов, спикеры проектов «Теперь так» и «Repubblica Verde», которые учат бережному отношению к природе, и эксперты школы NoiStudy, которые рассказывают об ориентирах в сегодняшней индустрии моды.
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Соорганизаторы Big Resale Weekend Светлана Бекасова и Инна Гордиян
Впервые на Big Resale Weekend будут организованы показы фильмов о моде и концерты музыкальных исполнителей, имена которых пока не разглашаются. При этом на площадке останутся торговая зона, которая объединит лучшие городские комиссионки, секонд-хенды и эко-проекты; зона garage sale, где можно продать ненужную одежду в хорошем состоянии; «правильный» фудкорт, где соберутся магазины с вегетарианскими продуктами; и зона перфомансов, которая сейчас принимает заявки от современных дизайнеров и художников.
Инна Гордиян
PR фестиваля
«Big Resale Weekend для всей нашей команды — это очень классная генеральная уборка в голове. Мы отсекли лишнее, нашли время для главного. Стали сортировать мусор, легко отдавать ненужную одежду и избавляться от потребности покупать псевдоважное. Мы умеренно дерзкие, достаточно модные и действительно любопытные, поэтому вышиваем манифест на российском флаге, который полетит к Вивьен Вествуд, одновременно общаемся с консульствами 10 стран и верим в спонсоров, которые позволят реализовать наши фантазии на следующем фестивале. В прошлый раз его посетило 10 тысяч человек — столько, сколько и было задумано! А мой личный супер экспириенс — это когда только что заведенный аккаунт в Instagram взорвался от сотен сердечек и благодарностей, создав честное, довольно альтруистичное сообщество, которому небезразличны глобальные проблемы».
Что: Big Resale Weekend
Где: Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40Д
Когда: 20 апреля в 12:00 — 21 апреля в 22:00
Вход: свободный
Подать заявку на участие : bigresaleweekend.ru
Проект проходит при поддержке Ассоциации комиссионных магазинов
Фото: Сергей Гурин
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