60 идеальных подарков на Новый год не дороже 3000 рублей

Спонсорами универсальных подарков как для девушек, так и для парней станут магазины, открывшиеся в Петербурге в течение всего 2018 года. В бельевой мекке Victoria’s Secret, помимо соблазнительных кружевных бюстгальтеров и шелковых халатов, продаются праздничные наборы средств для тела и парфюмерных миниатюр. В магазине корейской косметики Erborian есть сеты продуктов, которые по отдельности обойдутся вам гораздо дороже. А у первого в России магазине SEPHORA, появившегося на месте Иль дэ Боте в ТРЦ «Галерея», можно найти наборы для идеального макияжа губ, коробку с увлажняющими масками от американских брендов и адвент-календари со средствами на каждый день января месяца.