60 идеальных подарков на Новый год не дороже 3000 рублей
Выбор подарка парню, подруге, маме и бабушке сложен, если он ограничен не только их интересами, но и бюджетом. «Собака.ru» сократила вам время (и нервы) в поисках и нашла шесть десятков демократичных вариантов — от елочных игрушек и альгинатных масок до адвент-календарей и брендовых аксессуаров с большой скидкой.
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Елочная игрушка Inge-Glas, 1300 рублей (Универмаг «Московский»)
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Набор носков St. Friday Socks, 2999 рублей (myfriday.ru)
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Подарочный набор для мужчин Kiehl's — очищающий и тонизирующий гель для тела и волос, мультифункциональное очищающее средство для лица, 1500 рублей (Kiehl's)
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Кошелек и визитница Arny Praht, 1390 рублей (Arny Praht)
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Наушники Urbanears, 1890 рублей («Республика»)
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Женские тапочки Tezenis, 999 рублей (Tezenis)
Мы, как и большинство интеллигентных петербуржцев, считаем, что лучший презент на любой праздник — это книга. Особенно, если за 2018 год вышло немало потенциальных бестселлеров — например, основанный на реальных событиях роман «Брисбен», написанный номинантом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгением Водолазкиным, или «Культурная биография спортивной обуви», посвященная историком моды Екатериной Кулиничевой изучению современного культа кроссовок. В свою очередь, авторы литературного хита «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов и Людмила Сарычева, которые научили всю Россию избавлять текст от «воды» и максимально эффективно изъясняться, выпустили монографию «Новые правила деловой переписки», обещающую проапгрейдить ваши отношения с партнерами в будущем году.
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Книга с лучшими рекламными кампаниями 20 века, 1890 рублей (nevsky152)
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Мужской рюкзак «Якорь», 1750 рублей («Якорь»)
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Блестки Krygina Kosmetics, 650 рублей (elenakrygina.com)
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Мужской джемпер UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)
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Брошь Monolama, 450 рублей («Республика»)
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Поясная сумка Polar Skate Co., 2690 рублей («Отдел»)
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Книга «Новые правила деловой переписки», 512 рублей («Подписные издания»)
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Подвеска Swarovski, 1990 рублей (ДЛТ)
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Набор Yves Saint Laurent — тушь и помада, 2099 рублей (Sephora)
Спонсорами универсальных подарков как для девушек, так и для парней станут магазины, открывшиеся в Петербурге в течение всего 2018 года. В бельевой мекке Victoria’s Secret, помимо соблазнительных кружевных бюстгальтеров и шелковых халатов, продаются праздничные наборы средств для тела и парфюмерных миниатюр. В магазине корейской косметики Erborian есть сеты продуктов, которые по отдельности обойдутся вам гораздо дороже. А у первого в России магазине SEPHORA, появившегося на месте Иль дэ Боте в ТРЦ «Галерея», можно найти наборы для идеального макияжа губ, коробку с увлажняющими масками от американских брендов и адвент-календари со средствами на каждый день января месяца.
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Альгинатная маска Dr. Jart, 970 рублей (ДЛТ)
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Мужская пижама Tezenis, 2099 рублей (Tezenis)
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Набор для макияжа губ Huda Beauty — жидкая мини-помада, карандаш для губ, мини-блеск для губ, 2999 рублей (Sephora)
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Книга «Брисбен» Евгения Водолазкина, 738 рублей («Подписные издания»)
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Песочные часы Koopman, 1200 рублей (Универмаг «Московский»)
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Чехол для ноутбука Marc by Marc Jacobs, 1635 рублей (Au Pont Rouge)
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Помада для фиксации волос, 950 рублей (Chop-Chop)
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Термокружка «Мам, купи!»,1200 рублей ( «Мам, купи!»)
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Палетка Aphrodisiac от Urban Decay, 2690 рублей (Urban Decay)
Среди эксклюзивных подарков, которые точно понравятся адресату любого возраста, — плюшевый Влас из «Улицы Сезам», появившийся в коллаборации художника KAWS и бренда UNIQLO, баночка с серебристым глиттером, выпущенная в рамках первой коллекции косметики от Елены Крыгиной, теплосберегающая бутылка, сделанная петербургским магазином «Мам, купи!», и новая вишневая палетка Urban Decay, обладающая эффектом афродизиака.
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Книга Екатерины Кулиничевой «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви», 640 рублей («Республика»)
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Подарочный набор Sephora — крем-гель для тела, молочко для тела, ароматическая вуаль, грелка, 1999 рублей (Sephora)
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Косметичка Artskill, 2450 рублей (artskill.pro)
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Светильник Star Trading 2200 рублей (Универмаг «Московский»)
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Мужская футболка HUF X SPITFIRE, 2990 рублей («Отдел»)
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Подарочный набор «Старый Петербург», 1090 рублей («Легко-Легко»)
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Набор Erborian — крем для лица, BB-крем, CC-крем, 1650 рублей (Erborian)
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Унисекс-браслет из ювелирной стали BNGL, 1490 рублей («Лофт Проект Этажи»)
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Мужская рубашка, не требующая глажки UNIQLO, 999 рублей (UNIQLO)
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Беспроводная зарядка для смартфона, Rombica, 1520 рублей («Республика»)
Сувенирные презенты тоже никто не отменял, но мы за то, чтобы они были красивыми, небанальными и универсальными. На елку вешаем баночку икры от немецкого производителя декора Inge-Glas, на ноги надеваем гольфы с пяточком от петербургской марки St. Friday Socks, на груди носим «Звездную ночь» Ван Гога, размещенную на холсте из дерева, а в качестве символа Нового года дарим мягкую игрушку, похожую на Ипполита из «Иронии судьбы».
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Елочная игрушка ShiShi, 1499 рублей («Кенгуру»)
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Мужской кожаный ремень, Levi's, 2900 рублей (Levi's)
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Подушка EnjoyMe, 1750 рублей (DesignBoom)
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Обложка на паспорт с видами Петербурга, 1350 рублей (Erarta Shop)
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Тюбинг BigMouth, 2700 рублей (DesignBoom)
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Мужской вязаный свитер Medooza, 2997 рублей (Medooza)
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Игрушка Orange Toys, 2999 рублей («Кенгуру»)
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Деревянный значок waf-waf, 299 рублей (waf-waf)
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Аромат для дома Lacrosse, 1850 рублей (DesignBoom)
Новый год в Петербурге — это повод сделать подарок не только близкому человеку, но и совершенно незнакомому. Например, через магазин «Легко-Легко», который переводит все средства от продажи сувениров в благотворительный фон AdVita, или марку Granny’s, аксессуары для которой вяжут бабушки со всей страны. Часть стоимости шапок, свитеров, варежек и носков, сделанных из мягкой мериносовой шерсти, идет на развитие проекта, а часть отправляется к рукодельницам — в возрасте от 48 до 102 лет.
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Игрушка KAWS X Sesame Street, 2999 рублей (UNIQLO)
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Мужской шарф Tom Tailor, 1999 рублей (Tom Tailor)
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Подарочный набор для девушек Kiehl's — очищающий гель для умывания и увлажняющий тоник, 1600 рублей (Kiehl's)
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Мужские брюки из хлопка Armani Exchange, 2600 рублей (Babochka)
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Подарочный набор Demeter — одеколон, роллерболл, твердые духи, 3000 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Парфюм Arny Praht, 1790 рублей (Arny Praht)
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Мультипродукт «Самосвет», 680 рублей («Перемена»)
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Масло для ванны Jo Malone, 1500 рублей (ДЛТ)
Еще больше недорогих подарков можно найти на петербургских новогодних ярмарках, которые заработают уже в середине декабря. В «Севкабеле» будут продаваться пледы крупной вязки Oh! My Wonder и украшения из натуральных материалов My own muse, в «Люмьер-Холле» — новогодние игрушки из витражного стекла Glassnaya и селективная парфюмерия от испанских алхимиков Artolium, а в Лютеранской церкви Святой Анны (да-да!) — крафтовые рюкзаки Ranzel и архитектурные флорариумы Grad Art. Полный гид по маркетам и графику их работы смотрите здесь.
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Поясная сумка Nikita Gruzovik, 1500 рублей (Friend Function)
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Шоппер Natali Leskova, 2470 рублей (Natali Leskova)
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Набор парфюмерных миниатюр Victoria's Secret, 2920 рублей (Victoria's Secret)
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Электрогирлянда, 799 рублей (Befree)
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Адвент-календарь Sephora, 2799 рублей (Sephora)
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Шапка Granny's, 2800 рублей (@russiangrannie)
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Набор L’Occitane, 800 рублей (Sephora)
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Тетрадь «Мам, купи!», 350 рублей ( «Мам, купи!»)
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Кружка Befree, 799 рублей (Befree)
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