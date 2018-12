60 идеальных подарков на Новый год не дороже 3000 рублей

Еще больше недорогих подарков можно найти на петербургских новогодних ярмарках, которые заработают уже в середине декабря. В «Севкабеле» будут продаваться пледы крупной вязки Oh! My Wonder и украшения из натуральных материалов My own muse, в «Люмьер-Холле» — новогодние игрушки из витражного стекла Glassnaya и селективная парфюмерия от испанских алхимиков Artolium, а в Лютеранской церкви Святой Анны (да-да!) — крафтовые рюкзаки Ranzel и архитектурные флорариумы Grad Art. Полный гид по маркетам и графику их работы смотрите здесь.