Новая коллекция Calvin Klein: фильм «Челюсти», университетские шапочки и отсылки к творчеству Уэса Андерсона

Морскую тему также подчеркивали красные шапочки — точь-в-точь, как у Жака-Ива Кусто и списанного с него образа Стива Зиссу из фильма Уэса Андресона. Но в некоторых образах стайлинг делали не хипстерские головные уборы, а университетские — еще одна отсылка Рафа Симонса к кинематографу, а именно к драматично-романтичному «Выпуснику». К нему же апеллировали буржуазные платья с крупными брошами и леопардовый принт, помещенный на фартуки и желтые юбки, — в новом сезоне будем косплеить если не жертв акульей охоты, то соблазнительную Миссис Робинсон.