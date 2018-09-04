Клатч из российских паспортов, перчатки с имитацией татуировок и еще 28 самых модных вещей сезона

Инвестируем в вельветовый костюм Strellson и тут же видим, как растут наши акции: двойки в рубчик, как у режиссера Уэса Андерсона, — биткойн этого сезона. А чтобы вас не перепутали с плюшевым медведем, берите не коричневую, а васильковую пару и сочетайте с персиковой водолазкой и перчатками из коричневой кожи. (ТЦ «Невский центр»)