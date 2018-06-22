Как выглядит первая коллекция бренда Татьяны Парфеновой и Дианы Вишневой?

В первую коллекцию вошли боди в бежевом и черном цветах, леггинсы, принимающие форму тела, легкая юбка из хлопка, спортивный костюм с шелковыми лампасами, дутый жилет и минималистичные повседневные платья. Здесь нет любимой Татьяной Валентиновной вышивки, прозрачных тканей и эфирных силуэтов, зато все вещи позволяют телу дышать и обеспечивают полную свободу движений — протестировано балеринами.