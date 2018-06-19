ГМЗ «Царское село» соберет вещи лучших дизайнеров из Петербурга для масштабной выставки
Государственный музей-заповедник «Царское село» рассказал «Собака.ru» об открытии новой выставки «Сон в летнюю ночь», которой отпразднует свое столетие и десятилетие фэшн-проекта «Ассоциации». Это кутюрный показ дизайнеров из Петербурга, который каждое лето проходит в Екатерининском парке и переосмысливает определенную тему — будь то готика, Китай или императорская мода. Выставка соберет ключевые модели за всю историю проекта от Татьяны Парфеновой, Яниса Чамалиди, Лилии Киселенко, Стаса Лопаткина, Леонида Алексеева и Татьяны Котеговой и выставит их в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.
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Показ Лилии Киселенко в павильоне «Адмиралтейство» на «Ассоциациях» в 2017 году
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Показ Лилии Киселенко в Екатерининском дворце на «Ассоциациях» в 2017 году
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Показ Леонида Алексеева на Зеркальном прудике на «Ассоциациях» в 2017 году
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Показ Стаса Лопаткина и Яниса Чамалиди у Башни-руины на «Ассоциациях» в 2017 году
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Показ Татьяны Парфеновой в Екатерининском дворце на «Ассоциациях» в 2017 году
После ежегодных «Ассоциаций» вещи дизайнеров отправляются в их магазины и продаются, поэтому для выставки «Сон в летнюю ночь» их пришлось переиздавать. ГМЗ ожидает порядка 50 кутюрных экспонатов, а сколько их будет на самом деле, мы увидим 3 июля — именно в этот день выставка откроется для широкой публики.
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