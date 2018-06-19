ГМЗ «Царское село» соберет вещи лучших дизайнеров из Петербурга для масштабной выставки

После ежегодных «Ассоциаций» вещи дизайнеров отправляются в их магазины и продаются, поэтому для выставки «Сон в летнюю ночь» их пришлось переиздавать. ГМЗ ожидает порядка 50 кутюрных экспонатов, а сколько их будет на самом деле, мы увидим 3 июля — именно в этот день выставка откроется для широкой публики.