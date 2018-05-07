Один из ценных уроков Второй мировой войны заключается в опыте создания красоты в условиях строгого нормирования, а то и полного отсутствия ресурсов. От женщин военного времени ожидалось не только умение справляться с трудностями, но и отлично выглядеть несмотря на эти трудности. Но дело было не только и не столько в социальных ожиданиях.

Легко списывать жажду нарядов на легкомыслие, или же рекламные трюки торговцев. Но если посмотреть на факты, то западные рекламные объявления военного периода часто гласят, что товар будет доступен «когда наступит мир», а реклама давалась только для того, чтобы потребители не забыли бренд. И уж тем более трудно подозревать в легкомыслии правительство Советского Союза, где, несмотря на тяжелейшие условия, модные журналы продолжали выходить вплоть до конца 1943 года, а возобновились публикации уже весной 1945.