«Не спешите выбрасывать»: Мэган Виртанен о силе перешивания вещей
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В преддверии Дня Победы историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен рассказала, как во время Второй мировой женщинам удавалось выглядеть красиво, и почему платье — лучший способ сохранить себя как личность.
Перелицевать пальто, советы «не спешите выбрасывать», учебник художественной штопки, перекраска старых вещей подручными средствами, рукоделие из остатков и обрезков: у старшего поколения от такого перечисления начинает сводить зубы, младшее не совсем понимает, зачем такие сложности. Но красота рождается не только в изобилии.
Один из ценных уроков Второй мировой войны заключается в опыте создания красоты в условиях строгого нормирования, а то и полного отсутствия ресурсов. От женщин военного времени ожидалось не только умение справляться с трудностями, но и отлично выглядеть несмотря на эти трудности. Но дело было не только и не столько в социальных ожиданиях.
Легко списывать жажду нарядов на легкомыслие, или же рекламные трюки торговцев. Но если посмотреть на факты, то западные рекламные объявления военного периода часто гласят, что товар будет доступен «когда наступит мир», а реклама давалась только для того, чтобы потребители не забыли бренд. И уж тем более трудно подозревать в легкомыслии правительство Советского Союза, где, несмотря на тяжелейшие условия, модные журналы продолжали выходить вплоть до конца 1943 года, а возобновились публикации уже весной 1945.
Тоненький журнал «Модели сезона», подписанный в печать в октябре 1942 года. Шла Сталинградская битва, все ресурсы страны направлялись на фронт, но в журнале только один разворот посвящен «проектам костюмов, отвечающих требованиям военного времени», на всех остальных изображены элегантные дамы в изящных нарядах. И в этом есть что угодно, только не легкомыслие. Двадцать восемь страниц, отпечатанных на газетной бумаге, становились ниточкой, связывающей текущий момент с нормальной мирной жизнью, которая когда-то была, и которая обязательно когда-то снова наступит. Мечта о крепдешиновом платье может казаться глупой, но в условиях всемирной катастрофы она становилась способом сохранить себя как личность в обстоятельствах, не предполагающих даже выживания.
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«Сшейте пальто из старого одеяла», 1943 год, США
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«Сшейте пальто из старого одеяла», 1944 год, США
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Перешивание мужского костюма в женский, 1942-44 годы, Великобритания-Франция-СССР
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«Война или не война, вы должны выглядеть лучшим образом», 1943 год, Канада
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Брошюры по перешиву старых вещей, 1944 год, СССР, 1943 год, Австралия
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«Что можно сделать из старых хлопковых чулок», 1943 год, США
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«Шляпка из износившихся шелковых чулок», 1941 год, Франция
По всему миру женщины перешивали старые мужские костюмы на женские, переделывали два износившихся платье в одно относительно новое, вязали нижнее белье из остатков пряжи, пускали рваные чулки на шляпки и пояса, делали украшения из ношеных перчаток и сломанных застежек-молний, плели сумки из соломки, декорируя все это тем, что подвернулось под руку. Необязательные усилия по созданию красивой одежды, предпринимаемые во многом вопреки реалиям войны, становились для этих женщин способом «Сказать жизни "Да"», в точности соответствуя духу этой великой книги Виктора Франкла.
Мы привыкли считать переделку и перешивание вещей, равно как и прочий «дизайн из вторсырья» чем-то ущербным, и даже новые тренды, призывающие к экологическому сознанию, разумному потреблению и использованию переработанных материалов, не слишком-то помогли изменить это мнение. Творения дизайнеров вроде Марит Илисон, шьющей пальто из старых одеял, наши граждане комментируют словами «от хлама надо избавляться, а не перешивать его». Мир товарного изобилия избавил нас от травм дефицита, но все же есть навыки, которые стоит если и не применять, то хотя бы уважать, ведь в них есть доля той силы, которая помогает пережить любой кризис и любую войну.
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