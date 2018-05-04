Лайнер в натуральную величину и одежда для морских прогулок в показе новой коллекции Chanel
Парижский Гран-Пале становился локацией для самых необычных экспериментов Карла Лагерфельда: дизайнер Chanel возводил внутри здания Эйфелеву башню, запускал ракету, наслаждался собственным водопадом и открывал гигантский супермаркет. На этот раз он решил соорудить круизный лайнер — то ли с отсылкой к «Титанику», то ли к нашей «Авроре», но назвал его La Pausa — в честь летнего дома Габриэль Шанель во французской Ривьере.
Пассажирками стали молодые богатые девушки: в фирменных твидовых костюмах с поправкой на жаркую погоду, удлиненных двубортных пиджаках, белоснежных комплектах с вместительными карманами и джинсовых жакетах, переливающихся в свете софитов. Намек на морскую тематику resort-коллекции был сделан еще на шоу pre-fall: на своей родине, в Гамбурге, Карл показал морские фуражки, синие бушлаты и свитеры с вышитыми якорями. В новой коллекции к ним добавились матросские береты, пляжные сумки, шелковые шарфы и широкополая шляпа как у Роуз Дьюитт Бьюкейтер, в которой девушка ступила на палубу самого известного лайнера в современной истории.
В порту it-girls ждал звездный десант из Голливуда (Марго Робби, Кристен Стюарт, Лили Роуз-Депп и Каролин де Мэгрэ) и Петербурга (Матильда Шнурова, Анастасия Шевцова и наш директор отдела моды Ксения Гощицкая), которые пустились в пляс под джазовую музыку и звон шампанского. Но главной спутницей Лагерфельда в этот вечер были не амбассадоры и друзья модного дома, а его непосредственные сотрудники: на поклон с дизайнером вышла Виржини Виард, которая давно помогает в разработке коллекций. Кажется, Карл намекает на скорый уход и вовсю готовит себе преемников.
Редакционный инсайд
от Ксении Гощицкой
«Коллекция получилась очень удобной, носибельной, по-настоящему летней. С силуэтами 90-х, 80-х и 60-х годов: будто бы Брижит Бардо собралась на дискотеку. В этот раз Chanel устроили масштабную вечеринку: с саундтреком от Pet Shop Boys, зажигательным выступлением певицы Corine и вертикальным шпагатом от выпускницы Вагановской Академии Анастасии Шевцовой. Ее танцы снимал в "сторис" сам Гаспар Ульель!»
Фото: vogue.com
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