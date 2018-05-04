Лайнер в натуральную величину и одежда для морских прогулок в показе новой коллекции Chanel

В порту it-girls ждал звездный десант из Голливуда (Марго Робби, Кристен Стюарт, Лили Роуз-Депп и Каролин де Мэгрэ) и Петербурга (Матильда Шнурова, Анастасия Шевцова и наш директор отдела моды Ксения Гощицкая), которые пустились в пляс под джазовую музыку и звон шампанского. Но главной спутницей Лагерфельда в этот вечер были не амбассадоры и друзья модного дома, а его непосредственные сотрудники: на поклон с дизайнером вышла Виржини Виард, которая давно помогает в разработке коллекций. Кажется, Карл намекает на скорый уход и вовсю готовит себе преемников.