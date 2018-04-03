Все помешались на узких очках в стиле 90-х. Вот 20 классных пар!
Оверсайз, гранж, леопард — 90-е все еще никак не выйдут из моды. Последний их штрих — очки как у Тринити из фильма «Матрица» — одной из главных power-girl прошлого столетия. Мы нашли два десятка похожих аксессуаров и рассказываем, с чем их носить, чтобы выглядеть не как усатый дальнобойщик, а как старлетка из лукбука Balenciaga.
С лукбука Balenciaga все и началось — опубликованный в мае прошлого года, он привлек внимание не только брендированным ковром, но и ультраузкими солнцезащитными очками. Они не спасают от солнца, но стилизуют лук, да так, что аляповатый сарафан и «цыганская» сумка будут смотреться футуристичным стейтмент-нарядом. Через три месяца с выхода этой работы Лотты Волковой и фотографа Джонни Дюфорта мы увидели такие очки на подиуме: Prada добавили их к костюмам из «комиксов», Louis Vuitton — к буржуазным жакетам, Sonia Rykiel — к «лолитовским» платьям, а Fenty X Puma — к спортивно-строительным комбинезонам.
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Gentle Monster, 320$ (gentlemonster.com)
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Mango, 1699 рублей (Mango)
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Poppy Lissiman, 98$ (poppylissiman.com)
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Roberi & Fraud, 17 500 рублей (ДЛТ)
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Saint Laurent Eyewear, 16 912 рублей (Farfetch)
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Brioni, 51 350 рублей (ДЛТ)
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Gucci, цена по запросу (gucci.com)
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Prada, цена по запросу (Prada)
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UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)
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Le Specs, 9497 рублей (Farfetch)
Популярность sci-fi очков закрепили выходы Кендалл Дженнер, Беллы Хадид и Рианны: первая носит их с кожаным плащом и черными джинсами, вторая — с твидовым костюмом и «французским» беретом, а третья и вовсе вышла в них на Каннский фестиваль, разбавив помпезность вечернего платья. Очки как у инфлюэнсеров можно купить только в интернете: у австралийского бренда Andy Wolf, «анонимной» корейской марки Gentle Monster и демократичного фэшн-поставщика BLANK. Хотя в наличии в Петербурге тоже есть пара «звездных» моделей — к примеру, из ассортимента Roberi & Fraud, который обожают Селена Гомес, Рита Ора, Милли Бобби Браун и Адвоа Абоа.
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Asos, 990 рублей (asos.com)
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LooKee Sunglasses, 2500 рублей (lookeesunglasses.com)
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Balenciaga, 23 800 рублей (ДЛТ)
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Le Specs, 9900 рублей (22.13 gift)
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UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)
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Roberi & Fraud, 17 500 рублей (ДЛТ)
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BLANK Sunglasses, 30$ (blank-sunglasses.com)
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Le Specs, 9900 рублей (22.13 gift)
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BLANK Sunglasses, 28$ (blank-sunglasses.com)
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Prada, цена по запросу (Prada)
Недорогую альтернативу можно найти даже на «Алиэкспресс», вбив в строку поиска «Узкий сексуальный кошка» или «Очки металлический каркас» (нет, мы не шутим). Хотя лучше покупать аксессуары у проверенных марок — UNQILO, Asos или Mango стоимостью от 990 до 1499 рублей. Берем без примерки: sci-fi модель подходит практически любому типу лица, а еще ее могут носить и мужчины, и женщины. Только решайтесь на покупку быстрее: очки сметают с полок оперативнее коллаборации Louis Vuitton X Supreme.
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