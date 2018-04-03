Все помешались на узких очках в стиле 90-х. Вот 20 классных пар!

С лукбука Balenciaga все и началось — опубликованный в мае прошлого года, он привлек внимание не только брендированным ковром, но и ультраузкими солнцезащитными очками. Они не спасают от солнца, но стилизуют лук, да так, что аляповатый сарафан и «цыганская» сумка будут смотреться футуристичным стейтмент-нарядом. Через три месяца с выхода этой работы Лотты Волковой и фотографа Джонни Дюфорта мы увидели такие очки на подиуме: Prada добавили их к костюмам из «комиксов», Louis Vuitton — к буржуазным жакетам, Sonia Rykiel — к «лолитовским» платьям, а Fenty X Puma — к спортивно-строительным комбинезонам.