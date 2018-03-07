Бренд NNedre запустил линейки домашней одежды и нижнего белья
За год с момента, когда мы наградили дизайнера Нелли Недре премией «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», она отсняла новую коллекцию в Карелии, выпустила бьюти-средства с маркой «Самосвет», отметила четырехлетие своего бренда выставкой фотографий и стала экспертом конкурса «Новые имена в моде-2018». Теперь Нелли анонсировала выход линеек домашней одежды и нижнего белья, к созданию которых подходила трижды. Но пижамы, сорочки, комбинации и базовые underwear-комплекты стали подвластны дизайнеру только с накопленным опытом и приглашенным специалистом-конструктором Александрой.
Коллекции сделаны из искусственного шелка, невесомого 100% хлопка и мягкого трикотажа для нижнего белья, в котором можно ходить в спортзал и чувствовать себя комфортно на деловой встрече. Все вещи Нелли протестировала на себе, оттачивая форму и посадку под очень динамичный ритм жизни. Первая партия будет запущена уже завтра, 8 марта: команда бренда NNedre представит ее лично в своем магазине на Басковом переулке, 29.
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