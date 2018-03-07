Бренд NNedre запустил линейки домашней одежды и нижнего белья

Коллекции сделаны из искусственного шелка, невесомого 100% хлопка и мягкого трикотажа для нижнего белья, в котором можно ходить в спортзал и чувствовать себя комфортно на деловой встрече. Все вещи Нелли протестировала на себе, оттачивая форму и посадку под очень динамичный ритм жизни. Первая партия будет запущена уже завтра, 8 марта: команда бренда NNedre представит ее лично в своем магазине на Басковом переулке, 29.