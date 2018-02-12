Мэган Виртанен о том, почему русские боятся секонд-хендов и китайских рынков (зря!)

Первой волной интереса к винтажу и секонд-хенду мы обязаны хиппи — именно они в 1960-е стали одеваться в униформу периода Второй Мировой Войны, винтажные платья и списанные с армейских складов рубашки, продававшиеся в тех же магазинах Армии Спасения. Причины были не экономическими, а идеологическими: отказ от потребления и гонки за модой, свойственных мейнстриму. Вошедший тогда же в моду «granny style» («стиль бабушки») имел сходную природу: молодежная революция, отказываясь от опыта отцов, пыталась найти свой образец «золотого века».

Правда, России все вышеперечисленное не касалось. Можно сказать, что мы десятилетиями вынужденно занимались «осознанным потреблением»: покупка одежды на барахолке, в комиссионном магазине или «с рук» была нормой для многих советских граждан, не говоря уже о перешивании старой одежды. Материальное положение многих в 1990-е также не способствовало буму потребления.