«Все зло от баб»: Мэган Виртанен о том, как одежда провоцирует сексуальные домогательства

Споры о том, до какой степени можно открывать тело, в конечном итоге крутятся вокруг функциональности и декоративности. Обнажение мужского тела подчиняется принципам функциональности: оно допустимо на спортивной площадке, пляже или в жаркую погоду, да и то не всегда. Принятые в культуре принципы демонстрации женского тела часто направлены не столько на функцию, сколько на удовольствие для взгляда наблюдателя, а для европейской культуры взгляд наблюдателя по умолчанию мужской. Эталонной женщине предписано быть усладой для мужских глаз, она должна восхищать — и на нее же возлагается ответственность, если кто-то восхитился до степени перехода к нежелательным действиям. Найдет ли эта странная двойная установка какое-либо логическое разрешение? Как показывает голливудский скандал, если и найдет, то не в ближайшем обозримом будущем.