Как бренд Hatfield из Петербурга возрождает «шляпную культуру» России?

Когда болванки готовы, и на руках есть нужный фетр (сорт войлока из тонкого пуха кроликов или коз), мы создаем фетровый колпак. Он пропитывается специальным клеем, натягивается на деревянную болванку и отправляется на 8 часов в сушилку. После этого швея пришивает к шляпе фурнитуру, ленты, подкладку, бирки и маскирует швы. На изготовление одного головного убора у команды Hatfield уходит 2 дня.

Кульминационный момент во всей работе — не картинка на сайте, а знакомство изделия со своих хозяином (или наоборот). Это детали, о которых он может узнать через месяц, случайно заглянув под бирку и увидев там маленькую корону, которая все это время была у него на голове.