Как бренд Hatfield из Петербурга возрождает «шляпную культуру» России?
Hatfield — единственный бренд в Петербурге, который специализируется на производстве шляп и возрождает «шляпную культуру» в России. Мы узнали у основателей марки Алексея Багнюкова и Марии Туровой, сколько человек трудится над одним головным убором, что можно найти под его подкладкой, и как ухаживать за аксессуаром, чтобы он мог перейти по наследству.
К созданию шляпного бренда мы пришли через идею запуска марки одежды. Поехали выбирать текстиль в Москву (абсолютно ничего об этом не зная) и наткнулись на прекрасный прилавок со шляпами. Мы часто носим головные уборы сами, но приобретаем их исключительно заграницей — в России хороших моделей попросту не найти. Подумали, что нужно начать с себя, закупили первые материалы и стали заниматься производством головных уборов.
Сейчас в нашей команде работают представители 8 разных профессий. Это дизайнер, каллиграф, болванщик, шелкограф, восковщик, литейщик, мадист и швея. На подготовительном этапе мы выбираем форму тульи (верхняя часть шляпы), длину полей и глубину вмятин, которая может кардинально поменять внешний вид головного убора. Если вы, глядя на автомобильные фары, называете одну машину грустной, а другую — злой, то понимаете, как незначительные детали влияют на картину в целом.
После того, как дизайнер разработал форму и цветовую палитру, в дело вступает болванщик. Он изготавливает деревянный прототип (болванку) будущей шляпы, который постоянно корректируется. Параллельно этому каллиграф делает принт на подкладку головного убора, шелкограф переносит рисунок на ткань, а восковщик и литейщик занимаются бронзовыми значками. Они, как и сами шляпы, не должны изнашиваться и терять вид, поэтому мы ушли от модных тенденций в сторону качества и практичности.
Когда болванки готовы, и на руках есть нужный фетр (сорт войлока из тонкого пуха кроликов или коз), мы создаем фетровый колпак. Он пропитывается специальным клеем, натягивается на деревянную болванку и отправляется на 8 часов в сушилку. После этого швея пришивает к шляпе фурнитуру, ленты, подкладку, бирки и маскирует швы. На изготовление одного головного убора у команды Hatfield уходит 2 дня.
Кульминационный момент во всей работе — не картинка на сайте, а знакомство изделия со своих хозяином (или наоборот). Это детали, о которых он может узнать через месяц, случайно заглянув под бирку и увидев там маленькую корону, которая все это время была у него на голове.
Основная задача нашего бренда — популяризация культуры ношения шляп в России. В Европе они давно вышли за рамки строгого black-tie костюма, признака интеллигентности и наряда «по случаю». Теперь их может носить и рэпер, и режиссер арт-хауса, и человек, который просто устал от кепок.
При этом важно «приучать» людей к аксессуару аккуратно, избегая экстравагантных форм и декора. Например, классическая модель «федора» подходит мужчинам, женщинам и практически любому типу лица. А с другими шляпами — «котелком» или «кунг лао» (по имени героя игры Mortal Kombat) — можно придумать десятки фэшн-ансамблей. С каждой коллекцией мы расширяем цветовую гамму и дизайн моделей: поднимаем поля вверх, делаем на тулье фигурные капли, изменяем количество вмятин. При этом не ориентируемся на сезонные тренды, а руководствуемся личными ощущениями: если нам самим хочется надеть эту шляпу и пойти в ней гулять, значит, работа прошла успешно.
Любой предмет одежды прослужит намного дольше, если за ним правильно ухаживать. Мы рекомендуем хранить шляпу на плоской ровной поверхности: так ее поля будут долго оставаться прямыми. Лучше — спрятать ее в круглую коробку, чтобы избежать попадания пыли. Если шляпа промокла, следует набить ее бумагой, придать руками нужную форму и оставить в покое до полного высыхания. Тогда головной убор будет с вами десятилетия и даже перейдет по наследству.
Сайт: hatfield.ru
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