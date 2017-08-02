Кирилл Нагиев: «От своей фамилии я не отказываюсь, но монетизировать ее никогда не хотел»

Кирилл, ну как же так? Мы все надеялись: вот он, новый рок-н-ролльщик российского шоу-бизнеса, а ты взял и уехал в глушь.

За шесть лет жизни в Москве у меня появилось отвращение к мегаполису, его темпу и его ценностям. Я завел собаку и переехал жить спокойной пригородной жизнью в Сестрорецк — ездить на велосипеде до станции, гулять по заливу. А последние полгода и вовсе провел на озере Вахваярви в Карелии — здесь, недалеко от поселка Рускеала, мы построили Soul Camp. Конечно, я продолжаю работать, и это только подчеркивает контрастность моей жизни: ночью я могу стоять за «вертушками» на лютейшей вечеринке Москвы, утром уже мчать в Карелию, а вечером кататься на кайтсерфе по Финскому заливу. Или в один день делить сиденье в индийском поезде с нищими, но счастливыми мальчишками, а через сутки — в смокинге быть ведущим на дорогой свадьбе в Бостоне. Но разница в том, что раньше я подчинялся городу и его правилам, через силу ходил на бессчетное количество кастингов в низкопробные проекты, часами сидел в очереди и ждал, когда меня выберут, соглашался на все предложения, потому что если ты актер, то должен постоянно сниматься, если диджей и ведущий, то должен быть забукирован практически пожизненно — иначе ты не успешный. Для меня же настоящий успех — это свобода. Когда выбираешь ты, а не тебя. К этой мысли непросто прийти, потому что в человеке очень сильно эго. Эго хочет денег, хочет власти, хочет славы, а настоящее «я» не нуждается во всем этом. Эго филигранно обманывает тебя, чтобы подменить твои ценности и желания, тут даже есть проверочные слова. Например, характеристику «амбициозный» большинство людей воспринимает как что-то хорошее — целеустремленный, полный идей и планов, а ведь на самом деле это про излишнее самолюбие и жажду власти. Или «нелицеприятный» означает справедливый и честный, но как же так, если сознание слышит «лицо не приятно», а мы как раз по лицу и судим. Так вот, это все эго, потому что истинное «я» — это вовсе не мое лицо, и уж тем более не моя фамилия.