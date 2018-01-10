10 модных вещей, без которых нам не обойтись в этом году

«Клеенчатые» вещи

Тренд на вещи из пластика задал Раф Симонс и обновленный под его руководством Calvin Klein: в осенне-зимней коллекции бренда появились пальто и желтые шубы, бережно накрытые прозрачной «клеенкой». Не успели мы подумать, что это идеальный (и всесезонный) вариант для Петербурга, как тот же фэшн-финт провернул Chanel: Карл Лагерфельд выпустил два десятка дождевиков, шляп и обернутых в пластик ботинок, прошедших проверку на непромокаемость под водопадом (водопадом, Карл!). С тех пор добавлять в коллекцию хотя бы одну вещь-упаковку стало хорошей традицией, которую поддержали Jil Sander, Diane von Furstenberg, Balmain и MM6 Maison Margiela. И правильно сделали: нам такие юбки, топы и тренчи точно понадобятся!