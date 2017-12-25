Мэган Виртанен о том, как революция, советские запреты, религия и эзотерика меняли новогоднюю моду

«Как (где, с кем, в чём) вы будете встречать Новый год?» — от этого набора вопросов каждый раз приходится уклоняться с начала декабря. Попробуйте спросить собеседника о том, как он или она собираются отметить 8 марта, День независимости или День нефтяника, — вы увидите недоумение. Планами на празднование Нового года делятся все.

Журналы пестрят статьями о том, как правильно одеться и что поставить на стол, чтобы предстоящий год был успешным. В одну кучу сваливают и традиции всех народов мира, и восточный Год Собаки (начинающийся на самом деле полутора месяцами позже), и астрологические рекомендации, и прочую эзотерику. Ночь с 31 декабря на 1 января в современной России по сути вобрала в себя все возможные сакральные и мистериальные смыслы Великого Перехода.