В чем встречать год желтой собаки? 35 стильных (и ярких!) платьев, свитеров и аксессуаров

Желтый — пожалуй, самый капризный цвет фэшн-гаммы. Его немного на показах премиум-брендов и почти нет в ассортименте масс-маркета. Он сочетается с ограниченным количеством оттенков (белым, черным, джинсовым и фиолетовым) и рискует сделать вас похожей на светофор. Спасает желтый только популярность тотал-луков, которые позволяют одеться в конкретный цвет с ног до головы — как, например, это делают Джиджи Хадид, Блейк Лавли и Виктория Бекхэм. Первая носит бюстье, брюки с высокой талией и повязанный на плечи свитер, вторая — обтягивающий костюм с шароварами, а третья — комбинацию и дождевик, показывая, что солнце может выйти даже вопреки прогнозу погоды.