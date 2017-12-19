В чем встречать год желтой собаки? 35 стильных (и ярких!) платьев, свитеров и аксессуаров
Восточный календарь диктует тренды, не зависящие ни от Недель моды, ни от исследований института цвета Pantone. Поэтому в главную ночь года (желтой земляной собаки) мы будем одеты во все лимонное, горчичное, янтарное и шафрановое. Рассказываем, в какие магазины города бежать за удачей, и сколько на нее придется потратить.
Желтый — пожалуй, самый капризный цвет фэшн-гаммы. Его немного на показах премиум-брендов и почти нет в ассортименте масс-маркета. Он сочетается с ограниченным количеством оттенков (белым, черным, джинсовым и фиолетовым) и рискует сделать вас похожей на светофор. Спасает желтый только популярность тотал-луков, которые позволяют одеться в конкретный цвет с ног до головы — как, например, это делают Джиджи Хадид, Блейк Лавли и Виктория Бекхэм. Первая носит бюстье, брюки с высокой талией и повязанный на плечи свитер, вторая — обтягивающий костюм с шароварами, а третья — комбинацию и дождевик, показывая, что солнце может выйти даже вопреки прогнозу погоды.
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Dolce & Gabbana, 62 600 рублей (ДЛТ)
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MSGM, 22 700 рублей (Au Pont Rouge)
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Off-White, 11 805 рублей (Off-White)
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Etudes, 6280 рублей (Au Pont Rouge)
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Gucci, 69 500 рублей (ДЛТ)
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Temperley London, 74 811 рубль (Farfetch)
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So Number One, 7200 рублей (Au Pont Rouge)
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Tommy Jeans, 16 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Tom Tailor, 3599 рублей (Tom Tailor)
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Befree, 1699 рублей (Befree)
«Перевернутые» сумки Jacquemus, лыжные свитеры Joseph, вельветовые брюки Forte_Forte и кожаная юбка Ralph Lauren Collection тоже заставили нас влюбиться в желтый в этом сезоне. Тем более, что его можно носить не только тотально, но и локально, добавляя акценты в монохромный приглушенный образ. Самый простой (и демократичный) инструмент в этом деле — ремень бренда Off-White: сочетая его с черным бадлоном и casual-брюками, легко затесаться в число первых модников вечеринки.
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Manolo Blahnik, 57 197 рублей (Farfetch)
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Cedric Charlier, 31 290 рублей (Au Pont Rouge)
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Givenchy, 32 558 рублей (Farfetch)
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Jacquemus, 46 154 рублей (Farfetch)
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Forte_Forte, 30 750 рублей (ДЛТ)
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Hilfiger Collection, 24 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Pushbutton, 15 080 рублей (Au Pont Rouge)
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Женский свитер Joseph, 30 556 рублей (Farfetch)
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Ralph Lauren Collection, 73 361 рублей (Farfetch)
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Мужской джемпер Valentino, 50 900 рублей (nevsky152)
Кроме желтого, символичными будут золотой, песочный и терракотовые цвета, причем эксперты рекомендуют обращать внимание и на дизайн наряда. Собака — животное игривое и гиперактивное, поэтому мы шаманим удачу футболками с ироничными надписями (Strateas Carlucci), причудливыми сумками с кольцами (Simon Miller) и костюмами, в которых удобно танцевать до самого первоянварского утра (So Number One).
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Strateas Carlucci, 8237 рублей (Farfetch)
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Lena Maksimova X Maryand, 10 000 рублей (Lena Maksimova)
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Marc Jacobs, 165 000 рублей (ДЛТ)
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Loro Piana, 128 400 рублей (Loro Piana)
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Rochas, 81 765 рублей (Farfetch)
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Simon Miller, 48 014 рублей (Farfetch)
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So Number One, 19 000 рублей (So Number One)
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Saint Laurent, 41 850 рублей (ДЛТ)
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Whistles, 8800 рублей (Au Pont Rouge)
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Valentino, 224 000 рублей (Valentino)
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