В чем встречать год желтой собаки? 35 стильных (и ярких!) платьев, свитеров и аксессуаров

Восточный календарь диктует тренды, не зависящие ни от Недель моды, ни от исследований института цвета Pantone. Поэтому в главную ночь года (желтой земляной собаки) мы будем одеты во все лимонное, горчичное, янтарное и шафрановое. Рассказываем, в какие магазины города бежать за удачей, и сколько на нее придется потратить.

  • Gucci, 70 600 рублей (Farfetch)

  • Diane Von Furstenberg, 65 200 рублей (ДЛТ)

  • Мужской свитер Joseph, 11 342 рубля (Au Pont Rouge) 

  • E404, 700 рублей («Отдел»)

  • Calvin Klein, 55 700 рублей (nevsky152)

Желтый — пожалуй, самый капризный цвет фэшн-гаммы. Его немного на показах премиум-брендов и почти нет в ассортименте масс-маркета. Он сочетается с ограниченным количеством оттенков (белым, черным, джинсовым и фиолетовым) и рискует сделать вас похожей на светофор. Спасает желтый только популярность тотал-луков, которые позволяют одеться в конкретный цвет с ног до головы — как, например, это делают Джиджи Хадид, Блейк Лавли и Виктория Бекхэм. Первая носит бюстье, брюки с высокой талией и повязанный на плечи свитер, вторая — обтягивающий костюм с шароварами, а третья — комбинацию и дождевик, показывая, что солнце может выйти даже вопреки прогнозу погоды.

  • Dolce & Gabbana, 62 600 рублей (ДЛТ)

  • MSGM, 22 700 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Off-White, 11 805 рублей (Off-White) 

  • Etudes, 6280 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Gucci, 69 500 рублей (ДЛТ)

  • Temperley London, 74 811 рубль (Farfetch)

  • So Number One, 7200 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Tommy Jeans, 16 990 рублей (Tommy Hilfiger) 

  • Tom Tailor, 3599 рублей (Tom Tailor) 

  • Befree, 1699 рублей (Befree) 

«Перевернутые» сумки Jacquemus, лыжные свитеры Joseph, вельветовые брюки Forte_Forte и кожаная юбка Ralph Lauren Collection тоже заставили нас влюбиться в желтый в этом сезоне. Тем более, что его можно носить не только тотально, но и локально, добавляя акценты в монохромный приглушенный образ. Самый простой (и демократичный) инструмент в этом деле — ремень бренда Off-White: сочетая его с черным бадлоном и casual-брюками, легко затесаться в число первых модников вечеринки.

  • Manolo Blahnik, 57 197 рублей (Farfetch)

  • Cedric Charlier, 31 290 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Givenchy, 32 558 рублей (Farfetch) 

  • Jacquemus, 46 154 рублей (Farfetch) 

  • Forte_Forte, 30 750 рублей (ДЛТ)

  • Hilfiger Collection, 24 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Pushbutton, 15 080 рублей (Au Pont Rouge)

  • Женский свитер Joseph, 30 556 рублей (Farfetch) 

  • Ralph Lauren Collection, 73 361 рублей (Farfetch) 

  • Мужской джемпер Valentino, 50 900 рублей (nevsky152)

Кроме желтого, символичными будут золотой, песочный и терракотовые цвета, причем эксперты рекомендуют обращать внимание и на дизайн наряда. Собака — животное игривое и гиперактивное, поэтому мы шаманим удачу футболками с ироничными надписями (Strateas Carlucci), причудливыми сумками с кольцами (Simon Miller) и костюмами, в которых удобно танцевать до самого первоянварского утра (So Number One).

  • Strateas Carlucci, 8237 рублей (Farfetch)

  • Lena Maksimova X Maryand, 10 000 рублей (Lena Maksimova)

  • Marc Jacobs, 165 000 рублей (ДЛТ)

  • Loro Piana, 128 400 рублей (Loro Piana)

  • Rochas, 81 765 рублей (Farfetch) 

  • Simon Miller, 48 014 рублей (Farfetch) 

  • So Number One, 19 000 рублей (So Number One)

  • Saint Laurent, 41 850 рублей (ДЛТ)

  • Whistles, 8800 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Valentino, 224 000 рублей (Valentino) 

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