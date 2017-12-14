В Петербург приедут художники Dolce & Gabbana
ДЛТ запускает эксклюзивную услугу кастомизации сумок Sicily Dolce & Gabbana — для этого художники итальянского бренда специально приедут в Петербург. В течение нескольких дней, с 18 по 22 декабря, они будут бесплатно расписывать купленный в универмаге аксессуар, нанося на него цветы, инициалы или надписи с обозначением владельца сумки («любимой маме» или «to my mom»). Иллюстрации можно выбрать в специальном каталоге Dolce & Gabbana.
Услуга, которая уже была опробована в Милане, Венеции и Нью-Йорке, распространяется только на новые сумки Sicily из телячьей кожи, которые в ДЛТ продаются по ценам от 48 700 до 110 000 рублей. Расписать ее можно прямо не отходя от кассы — художники будут ждать клиентов в корнере Dolce & Gabbana на 1 этаже.
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