В Петербург приедут художники Dolce & Gabbana

Услуга, которая уже была опробована в Милане, Венеции и Нью-Йорке, распространяется только на новые сумки Sicily из телячьей кожи, которые в ДЛТ продаются по ценам от 48 700 до 110 000 рублей. Расписать ее можно прямо не отходя от кассы — художники будут ждать клиентов в корнере Dolce & Gabbana на 1 этаже.