Мэган Виртанен о том, как банный халат попал на подиум (да, сейчас так модно!)

Одежда рассказывает нам множество историй, и одна из этих историй всегда про личные границы. Про дистанцию и защищённость. Бельё и домашняя одежда считаются «последним бастионом». Стоя в сорочке или халате вы максимально открыты, максимально незащищены, следующим шагом по отказу от границ может быть только обнажённость.

Начало визуальному отказу от личных границ положила Вторая Мировая Война. В конце 1940-х шнуровки, характерные для корсетов, появились на вечерних платьях. Затем, к 1980-м, идея «нижнего белья как одежды» получила своё развитие в моде на кружевные бюстье, надетые как топы. К 1990-м мир стал ещё прозрачнее во всех смыслах, и сорочка-комбинация, до этого стыдливо прятавшаяся под платьем, была уже сама по себе платьем. Раздевшись до белья, окружённая охранниками звезда символически демонстрировала и свою статусность — даже отказавшись от демонстрации личных границ при помощи одежды, она была в безопасности.