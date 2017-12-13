Мэган Виртанен о том, как банный халат попал на подиум (да, сейчас так модно!)
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Историк моды рассказала, насколько легально появляться на красной дорожке в махровом халате, почему подиум стал эксплуатировать образ ленивой домохозяйки, и причем здесь Мэрилин Монро, Жак Фат и Мадонна.
В каком образе встречать новый год? Оставьте размышления о вечерних платьях, пайетках, кружевах, каблуках и расходах. Лишние траты ни к чему, ведь благодаря Рите Оре мы узнали, что почти у каждой из нас в запасе есть как минимум один парадный наряд, который мы ни разу не надевали на мероприятия. Выйти в булочную в халате и бигуди по-прежнему либо вызов, либо свидетельство некоторой неопрятности, но появление звезды на публике в банном халате нельзя недооценивать — это знак времени. Тюрбан из полотенца у Рианны на обложке Vogue только подтвердил тренд.
Одежда рассказывает нам множество историй, и одна из этих историй всегда про личные границы. Про дистанцию и защищённость. Бельё и домашняя одежда считаются «последним бастионом». Стоя в сорочке или халате вы максимально открыты, максимально незащищены, следующим шагом по отказу от границ может быть только обнажённость.
Начало визуальному отказу от личных границ положила Вторая Мировая Война. В конце 1940-х шнуровки, характерные для корсетов, появились на вечерних платьях. Затем, к 1980-м, идея «нижнего белья как одежды» получила своё развитие в моде на кружевные бюстье, надетые как топы. К 1990-м мир стал ещё прозрачнее во всех смыслах, и сорочка-комбинация, до этого стыдливо прятавшаяся под платьем, была уже сама по себе платьем. Раздевшись до белья, окружённая охранниками звезда символически демонстрировала и свою статусность — даже отказавшись от демонстрации личных границ при помощи одежды, она была в безопасности.
Впрочем, такой символизм удержался недолго, и был скорее провозвестником новых времен: быстро развивающийся интернет показал условность любых границ, а появление соцсетей и инстаграма окончательно лишило нас существовавшего до того разделения на «частное» и «публичное» пространство. Подглядывание в замочную скважину? Да ни в коем случае, каждый сам покажет, что он ест и как выглядит с утра в зеркале. Неудивительно, что вслед за бельём, превратившимся в одежду, на подиумах и улицах появились и пижамы в роли нарядных костюмов. А теперь дело дошло до халатов и банных полотенец. Тот образ, в котором раньше вас могли увидеть только родственники и близкие друзья, теперь становится достоянием общественности.
Неужели в мире инстраграм-сториз личные границы стали такой роскошью, что её даже неудобно демонстрировать? Или мы снова можем говорить о «моде для усталых людей», которым лень переодеваться? Увы, дело скорее в том, что пижамы и халаты, используемые в качестве нарядной одежды, предвосхищают грядущие социальные тренды. Эксперты обещают рост женской безработицы в ближайшие десять лет. Также растет и число работающих «на удаленке». Зачем неработающей домохозяйке или программисту за домашним компьютером расставаться с тёплым и уютным махровым халатом? Отличная одежда, если вам незачем выходить на улицу. Кажется, в конце этой сказки добро всё-таки побеждает разум.
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