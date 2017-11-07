«Роскошные наряды больше не в чести»: Мэган Виртанен о трендсеттерах 1917 года

 

В сотую годовщину октябрьской революции историк моды Мэган Виртанен рассказывает, кто ввел тренд на кожаные плащи и нарукавные повязки, как Кустодиев и Васнецов стали дизайнерами одежды для Красной Армии, и во что перешивали занавески, полотенца и бильярдное сукно. 

  • «Бегство Керенского из Гатчины», худ. Григорий Шегаль, 1937-1938 годы

«Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног!». Эта строка из «Рабочей Марсельезы» сто лет назад касалась каждого аспекта быта. Маст-хэвом 1917 года стали красные банты и нарукавные повязки, украсившие одежду и искренне сочувствовавших революционным идеям, и тех, кто всего лишь пытался адаптироваться к происходящему.

Роскошные наряды оказались не в чести, ведь в условиях послереволюционной неразберихи они только привлекали внимание как представителей новой власти, так и просто шаек вооружённых бандитов. Зато матросская униформа служила пропуском куда угодно. Впрочем, главе Временного правительства пришлось довольствоваться хрестоматийным костюмом сестры милосердия, что сделало бегство ещё более унизительным.

  • Девушка-комиссар

  • Девушки-милиционеры, 1918-1919 годы

  • 1917 год

Новая власть буржуазными тряпками не интересовалась, но невольно начала создавать свои собственные стили и тренды с первого же дня. Делом случая оказались знаменитые кожаные плащи красных комиссаров, по которым в первое время враги называли коммунистов «кожаными». Во время Первой Мировой Войны союзники царской России по Антанте снабдили русскую армию некоторым количеством кожаной униформы, стойкой к маслам, специально для моторизованных подразделений. Большая часть её оказалась невостребованной. Большевики обнаружили эту одежду в избытке на складах царской армии и раздали сотрудникам ЧК и комиссарам в качестве форменной одежды.

  • Яков Свердлов (справа от Владимира Ленина)

Трендсеттером стал революционер Яков Свердлов. В статье «Памяти Свердлова» Троцкий писал: «Думаю, что во введении кожаной "формы" большую роль сыграл пример Свердлова. Сам он, во всяком случае, ходил в коже с ног до головы, то есть от сапог до кожаной фуражки... В моей памяти фигура Свердлова осталась в облачении чёрной кожаной брони». Образ стал эталонным, уже весной 1918 года в Москве пришлось организовать учёт всех кожаных курток, фуражек и галифе, чтобы воспрепятствовать аферистам, выдающим себя за комиссаров.

В деле создания нового образа человека случайности всё же редко бывают столь уместны. Неудивительно, что несмотря на все лишения гражданской войны, уже в мае 1918 года был объявлен конкурс на разработку нового обмундирования для Красной Армии. Участие приняли многие значимые художники эпохи, в том числе Кустодиев и Васнецов. К декабрю 1918 в части начали поступать знаменитые шинели «с разговорами» и «фрунзевки», они же «будёновки» (по фамилиям командиров первых частей, в которые поступило обмундирование).

  • Патруль, 1917 год

  • Униформа рабоче-крестьянской Красной армии

Гражданское население было предоставлено само себе и справлялось как умело. Модные платья в лучшем случае перешивались из старых, а чаще в ход шли занавески, скатерти и полотенца. В сезон 1918-19 года в Петрограде в ходу была одежда зелёного, бордового и тёмно-лилового оттенков — по цветам бильярдного сукна, из которого она была пошита. В относительном достатке было разве что солдатское шинельное сукно. Впрочем, гонения на церковь дали ещё один востребованный модницами товар — поповские рясы, из которых при должном умении получались недурные платья.

  • Девушка в пальто и кепи из солдатского сукна

  • Девушки в платьях, перешитых из ряс

Чрезвычайные обстоятельства потребовали не только чрезвычайных комиссий, но и чрезвычайной бережливости и смекалки. Смекалка эта в семейном опыте будет аукаться десятилетиями, то обретая форму адаптации к военному дефициту одежды, то в виде советов «не спешите выбрасывать...» в журналах, то вываливаясь с антресолей запасёнными старшим поколением отрезами тканей. Она же проведёт многих сквозь социальную революцию 1990-х. Опыт любой революции страшен, но это наш опыт, тот, что однажды может послужить во спасение.

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