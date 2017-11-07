«Роскошные наряды больше не в чести»: Мэган Виртанен о трендсеттерах 1917 года

Гражданское население было предоставлено само себе и справлялось как умело. Модные платья в лучшем случае перешивались из старых, а чаще в ход шли занавески, скатерти и полотенца. В сезон 1918-19 года в Петрограде в ходу была одежда зелёного, бордового и тёмно-лилового оттенков — по цветам бильярдного сукна, из которого она была пошита. В относительном достатке было разве что солдатское шинельное сукно. Впрочем, гонения на церковь дали ещё один востребованный модницами товар — поповские рясы, из которых при должном умении получались недурные платья.