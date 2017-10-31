«Через мой труп»: Мэган Виртанен о похоронном дресс-коде (да-да!)
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Фэшн-индустрия покусилась на вечное и стала диктовать, кому что носить не только при жизни, но и после нее. Историк моды Мэган Виртанен рассказала, зачем крупные бренды выпускают одежду для усопших, кто устраивает погребальные шоу, и почему людей можно хоронить не только в новых костюмах, но и в любимых поношенных джинсах.
«А если костюма у него нет, то в чём хоронить если что?» — вопрос, совершенно неподходящий для непринуждённой светской беседы, но от этого не утрачивающий важность. Мэрилин Монро похоронили в зелёном платье от Pucci, дизайнера Эльзу Скиапарелли — в наряде её фирменного цвета «шокирующий розовый», так почему бы любимым треникам не стать погребальной одеждой?
Согласно исследованию, проведённому компанией Lyst, 85% опрошенных хоть раз в жизни задумывались о своих похоронах. Из них 23% предпочли бы отправиться в последний путь в спортивной одежде, а 45% женщин — в туфлях на шпильках. После опроса Lyst начал продавать специальную подборку нарядов, названную Over My Dead Body («Через мой труп»). Для западного человека идея необычная, особенно учитывая шокирующую подачу моделей. Мы же, привыкшие к тому, что старшее поколение начинает заранее собирать себе «похоронный комплект одежды», зачастую откладывая лучшие вещи именно для этой цели, только печально вздохнём.
Хорошо организованные похороны являются актом общественного признания, демонстрации той значимости, которой человек обладал при жизни. С древнейших времён любая культура в мире стремилась правильно экипировать усопшего, а требования к погребальному костюму менялись в зависимости от представлений о том, что ждёт после смерти. Каждая религиозная конфессия даёт свой ответ на вопрос, в чём именно нужно хоронить. Если же говорить о народных традициях, то для архаического мышления и свадьба, и похороны — это переход в другой мир, так что женщин часто хоронили в их свадебном наряде. В России даже существовала поговорка «в чём венчаться, в том и скончаться». С другой стороны, до сих пор распространено мнение, что покойный обязательно должен быть одет во всё новое, чистое и неношеное, что тоже является отголоском верований о переходе в новый мир.
Текущий светский этикет предписывает хоронить мужчин в костюме и при галстуке, а женщин в сорочке и верхней одежде или в платье. Одежда должна быть в классическом стиле, сдержанных тонов, а обувь без каблука, как бы его ни желали те самые 45% опрошенных. Военных, полицейских и пожарных хоронят в парадном комплекте униформы. На самом деле в наши дни никто не будет запрещать облачить усопшего хоть в джинсы, хоть в спортивный костюм, но всё же и сотрудники ритуального агентства, и большинство друзей и родственников придерживаются традиционных взглядов.
Современная массовая культура не приемлет тему смерти, похорон, скорби и траура. Живопись 19 века, изображающая скорбящих вдов у гроба, кажется чудовищной, понятие траурной одежды практически исчезло, а речевые практики показывают неумение выражать соболезнования. Ежегодная выставка похоронной индустрии «Некрополь» в Москве — пожалуй, единственная, где не бывает праздношатающихся зевак. Но всё же тема иногда привлекает внимание модной публики, например, в 2010 году Леонор Шерре заявила о желании запустить линию одежды «Похоронный кутюр», источником вдохновения для которой стали похороны Ива Сен-Лорана. В том же году в итальянском Vogue была опубликована «похоронная» съёмка Терри Ричардсона. Бывают и странные идеи: британская модель и телеведущая Кэти Прайс собралась торговать розовыми гробами необычной формы. Хотелось сказать, что вряд ли подобный товар будет популярен, ведь именно похоронная сфера демонстрирует наибольшую приверженность старым традициям. Но вид гроба Louis Vuitton x Supreme доказывает: истинные модники остаются такими и после смерти.
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