«Через мой труп»: Мэган Виртанен о похоронном дресс-коде (да-да!)

«А если костюма у него нет, то в чём хоронить если что?» — вопрос, совершенно неподходящий для непринуждённой светской беседы, но от этого не утрачивающий важность. Мэрилин Монро похоронили в зелёном платье от Pucci, дизайнера Эльзу Скиапарелли — в наряде её фирменного цвета «шокирующий розовый», так почему бы любимым треникам не стать погребальной одеждой?

Согласно исследованию, проведённому компанией Lyst, 85% опрошенных хоть раз в жизни задумывались о своих похоронах. Из них 23% предпочли бы отправиться в последний путь в спортивной одежде, а 45% женщин — в туфлях на шпильках. После опроса Lyst начал продавать специальную подборку нарядов, названную Over My Dead Body («Через мой труп»). Для западного человека идея необычная, особенно учитывая шокирующую подачу моделей. Мы же, привыкшие к тому, что старшее поколение начинает заранее собирать себе «похоронный комплект одежды», зачастую откладывая лучшие вещи именно для этой цели, только печально вздохнём.