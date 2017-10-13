Как концепт-стор DayNight познакомил Петербург с брендами Balenciaga, Dries Van Noten и Raf Simons

С открытием DayNight на Малой Посадской, 6, в 1997 году город стал привыкать к сложным именам дизайнеров из Японии и Бельгии. Совсем без запинок произносить Dries Van Noten, Yohji Yamamoto, Ann Demeulemeester, Maison Martin Margiela получилось после того, как байер Николай Меренков привез редкие бренды в Россию. За Dsquared2, Viktor & Rolf, Balenciaga, Haider Ackermann, Raf Simons, Undercover и Rick Owens даже москвичи специально приезжали в Петербург (да, и Филипп Киркоров тоже).

Психоделическое пространство с множеством зеркал и бархатными примерочными после первого проекта Лены Бомаш и Ольги Стебаковой в 2001 году перепридумали архитекторы Антон Горланов и Алексей Новиков, да так удачно, что интерьер немедленно напечатали в журналах Wallpaper, Frame и Surface, а все модные иностранные гиды по городу включили DayNight в обязательные к посещению культурные места. В 2005-м Антон сделал второй этаж, а в 2014-м — редизайн. Стало еще брутальнее и четче, а на стене появился мурал «Герники» Пикассо, написанный Леонидом Цхэ и Светланой Антагуловой. Магазин и сейчас продолжает сотрудничать с художниками — витрины оформляет модельер Анна Дружинина.