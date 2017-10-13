Как концепт-стор DayNight познакомил Петербург с брендами Balenciaga, Dries Van Noten и Raf Simons
Культовому магазину DayNight исполняется двадцать лет. Мы объясняем, как у первого петербургского концепт-стора получилось стать русской версией Colette.
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На Евгении Годуновой, архитекторе: платье и ботфорты Balenciaga, пуховик Off-White. На Джулиане Маккее, премьере Михайловского театра: кардиган, джинсы и платок Amiri. На Николае Никитине, рестораторе: пуховик и брюки Balenciaga, свитшот Undercover, шапка Palm Angels, кеды Reebok. На Анне Нове, галеристе: костюм Altuzarra, платок Givenchy, туфли Victoria Beckham
С открытием DayNight на Малой Посадской, 6, в 1997 году город стал привыкать к сложным именам дизайнеров из Японии и Бельгии. Совсем без запинок произносить Dries Van Noten, Yohji Yamamoto, Ann Demeulemeester, Maison Martin Margiela получилось после того, как байер Николай Меренков привез редкие бренды в Россию. За Dsquared2, Viktor & Rolf, Balenciaga, Haider Ackermann, Raf Simons, Undercover и Rick Owens даже москвичи специально приезжали в Петербург (да, и Филипп Киркоров тоже).
Психоделическое пространство с множеством зеркал и бархатными примерочными после первого проекта Лены Бомаш и Ольги Стебаковой в 2001 году перепридумали архитекторы Антон Горланов и Алексей Новиков, да так удачно, что интерьер немедленно напечатали в журналах Wallpaper, Frame и Surface, а все модные иностранные гиды по городу включили DayNight в обязательные к посещению культурные места. В 2005-м Антон сделал второй этаж, а в 2014-м — редизайн. Стало еще брутальнее и четче, а на стене появился мурал «Герники» Пикассо, написанный Леонидом Цхэ и Светланой Антагуловой. Магазин и сейчас продолжает сотрудничать с художниками — витрины оформляет модельер Анна Дружинина.
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Архитектор Антон Горланов и владелица DayNight Даля Гордович
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Команда, создавшая новый облик бутика DayNight: архитектор Асель Урузгалиева, дизайнер Анна Дружинина, координатор проекта Валерий Ярунский, Майя Каныгина, дизайнер Александр Каныгин, художник Леонид Цхе, архитекторы Антон Горланов и Алексей Новиков.
В 2001 году показ от DayNight прошел в Большом зале Филармонии и завершился концертом группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко — постоянного клиента и неформального символа магазина. Мероприятие было настолько удачным, что ни одной фотографии светской хроники не сохранилось — видимо, было слишком весело. В 2005 году Илья снимался в тотал-луках от DayNight для «Собака.ru» в особняке Нобеля, где и познакомился со своей будущей женой Анной, тогда топ-моделью. В этом же году он пел на открытии второго этажа бутика, пока гости ходили вокруг новехоньких кислотных труб, позаимствованных с заставки Windows.
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Анна (тогда еще Жукова) и Илья Лагутенко в съемке для «»Собака.ru», 2005 год
В 2002 году с показом приехал ультрамодный тогда дизайнер Денис Симачев — DayNight стал первым закупать русских дизайнеров, в том числе марку с петербургскими корнями Alena Akhmadullina, которые продавались наряду с Maurizio Altieri, Jil Sander и Raf Simons.
В марте 2005-го DayNight устроил шоу бельгийского дуэта A. F. Vandevorst в СКК «Юбилейный». Модели ходили прямо по льду, а вокруг тренировались фигуристы. Обязательный для середины нулевых фуршет был сервирован дизайнером Михаилом Бархиным в точности по картинам голландского мастера натюрморта Якоба Снейдерса, а за концепцию отвечал ресторатор Эдуард Мурадян.
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Дизайн DayNight Shoes: архитекторы Алексей Хаас и Екатерина Родионова
Специальные компиляции для DayNight на компакт-дисках записали диджеи Кимбар и Елкашу — не Colette единым, как говорится. Кстати, это отличные миксы — их мы слушаем до сих пор.
В 2008 году на Староневском открылся DayNight Shoes, дизайн которого разработали архитекторы Алексей Хаас и Екатерина Родионова, — за него они получили премию «Лучшие дизайнеры и интерьеры» по версии журнала «Собака.ru».
В апреле 2011-го открылся DayNight Lite на набережной Мойки, 59, — там впервые в городе стали продаваться бренды R13 Denim, Kendall + Kylie, Sacai, Enfants Riches Deprimes, Gosha Rubchinskiy, A.P.C. и Yeezy. А в 2017-м заработал интернет-магазин daynight.ru.
Двадцатилетие DayNight будет отмечать 20 октября — прямо в магазине выступит панк-группа из Бруклина Cakes Da Killa (и порвет всех в фэшн-клочья). К юбилею готовы две коллаборации: дизайнеры Faith Connexion разработали специальный принт на свитшотах, футболках и парках, а короли денима R13 — кепку с логотипом бутика.
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