Искусство стиля и деталей — так можно сказать и о моде, и о кинематографе. Большую часть 20 века на мировую моду всё же влияли, в первую очередь, исторические картины, популярные комедии или культовые драмы, в то время как жанру фильма ужасов оставалось только довольствоваться созданием собственного уникального стиля, не влияющего на мировую моду, или же одевать героев в уже ставшую модной одежду, как это было с непременно элегантными хичкоковскими экранными блондинками. И всё же точек соприкосновения хоррора и моды оказалось намного больше, чем кажется на первый взгляд. Как желание испытать страх и изжить ужас через персонификацию зла является частью коллективного бессознательного, так и модный тренд, подхваченный миллионами, становится отражением внутренних психологических ожиданий общества, какими бы они ни были. И мода, и хоррор одержимы идеей юности, и часто адресованы одной и той же возрастной группе. Пик популярности фильмов ужасов часто приходится на периоды в истории, когда люди ищут и не могут найти опору — и очень часто в то же самое время равным по популярности жанром становятся лёгкие комедии о модной индустрии.