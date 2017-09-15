Скейт с Петром I, чашка с Довлатовым и платье с Исаакием: 10 крутых сувениров из Петербурга

Natali Leskova

Дизайнер из Петербурга и финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2013» Наташа Лескова одной из первых сделала Исаакиевский собор, Адмиралтейство и витрины Эрмитажа объектами принтов для фэшн-коллекции, которую девушка показала в рамках Mercedes-Benz Fashion Week-2015 в Москве. Это был единственный раз, когда все главные достопримечательности города выстроились в общую панораму — на финальном дефиле моделей. Позже Наташа выпустила «флорентийскую» коллекцию и пробовала добавить в мудборд другие туристические точки, но всегда возвращалась к родным окрестностям — Пушкину, Петергофу и Кронштадту, виды которых теперь всегда можно носить с собой (и на себе).