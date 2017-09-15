Продолжая тему «петербургского» стиля, черты которого сперва выявила историк моды Мэган Виртанен, а после — модные жители нашего города, мы вспомнили все коллекции одежды, аксессуаров, украшений и предметов интерьера с принтами в виде местных достопримечательностей. Рассказываем, какие дворцы, соборы и туристические пункты можно забрать к себе в гардероб.
Скейт с Петром I, чашка с Довлатовым и платье с Исаакием: 10 крутых сувениров из Петербурга
Natali Leskova
Дизайнер из Петербурга и финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2013» Наташа Лескова одной из первых сделала Исаакиевский собор, Адмиралтейство и витрины Эрмитажа объектами принтов для фэшн-коллекции, которую девушка показала в рамках Mercedes-Benz Fashion Week-2015 в Москве. Это был единственный раз, когда все главные достопримечательности города выстроились в общую панораму — на финальном дефиле моделей. Позже Наташа выпустила «флорентийскую» коллекцию и пробовала добавить в мудборд другие туристические точки, но всегда возвращалась к родным окрестностям — Пушкину, Петергофу и Кронштадту, виды которых теперь всегда можно носить с собой (и на себе).
Paul Smith
К платью с Исаакиевским собором вполне бы пошла сумка-нессер с тем же изображением — от британского премиум-бренда Paul Smith. Прослышав о дележке храма РПЦ и музейным комплексом, Смит выпустил серию аксессуаров в его поддержку. Помимо двух сумок разных размеров, в нее вошел мужской костюм и женский пиджак, которые спрятали Исаакий от чужих глаз — во внутреннюю подкладку.
Kuphino
Аутдор-марка Hood Apparel не стала поддаваться общему мейнстриму и воспевать архитектуру исторической части Санкт-Петербурга. Дизайнер Евгений Потехин решил сделать сувенирную продукцию в честь своего района — Купчино, который называет «столицей мира». С 2014 года он выпускает свитшоты, снепбеки, футболки и лонгсливы с надписью Kupchino и 1619 (это год первого упоминания о деревне Купчино), постоянно пополняя коллекцию новыми моделями. Например, в прошлом году у бренда вышла дека для скейта с лицом Петра I (и геолокацией, разумеется) и серое худи с блестящей золотой надписью, чтобы уж наверняка не затеряться на местности.
Medooza
Одна из самых популярных в Петербурге стритовых марок Medooza в 2014 году подкупила жителей города патриотичной одеждой с кириллицей и портретами. Нет, они не стали продолжать традицию коллег из Hood Apparel и выпускать вещи в честь спальных районов — Prospekt Veteranov, Dybenko или Parnas, а просто процитировали Пушкина, нарисовали Кутузова и получили полный солд-аут. На сайте и в корнере Medooza в Logovo Store не осталось почти ни одной вещи из коллекции «Санкт-Петербург» (хотя ребята пополняют ее ежесезонно), поэтому туристы вынуждены привозить домой лишь банальные магниты и «недофарфоровые» декоративные тарелки.
Императорский фарфоровый завод и наследники Сергея Довлатова
В это время Императорский фарфоровый завод занят производством кружек — с нетипичными для его коллекций видами гусаров и утренней Мойки, а с рисунками в честь Сергея Довлатова. В августе этого года завод вместе с наследниками писателя выпустил подарочный набор «Чемодан», в который, помимо кружки, вошел диск с аудиоверсией сборника рассказов, озвученных Максимом Виторганом. Сувенирный кейс расписан картинками с содержимым довладовского «Чемодана» — «номенклатурными полуботинками», «креповыми финскими носками» и «курткой Фернана Леже», которые для проекта нарисовал художник Александр Флоренский.
Благотворительный фонд Advita
Сувенирную продукцию выпускают не только в коммерческих целях, но и в социальных. Не так давно благотворительный фонд Advita и команда «Помогать легко» запустили проект «Петербург в миниатюре»: мастера создали мини-копии зданий с Невского проспекта и Миллионной улицы. Если поставить фигрурки в ряд, можно увидеть весь антураж Центрального района с Думской башней, Домом компании «Зингер» и Аничковым дворцом. Их стоимость намного меньше цены зданий в оригинале — всего 550 рублей за одно керамическое изделие. Сумма сразу же отправляется в копилку помощи онкобольным и людям с ограниченными возможностями — благодаря коллекционерам петербургских домиков ручной работы Advita уже спасла 20 человек.
Центр «Антон тут рядом»
Идею с росписью предметов интерьера, которая может помочь «особенным» людям, также поддержала организация «Антон тут рядом». В честь Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма, ежегодно отмечаемого 2 апреля, фонд организовал выставку «Одними красками», на которой были представлены работы студентов центра и художников Императорского фарфорового завода. Необычные тарелки и вазы были выставлены в Главном штабе Государственного Эрмитажа и объединили в себе репродукции картин Поля Гогена, Пабло Пикассо и Анри Матисса с пейзажами летнего Петербурга, которые, к сожалению, нельзя было забрать с собой.
St. Friday Socks
Хорошо, что носки St.Friday Socks из «пророссийской» коллекции бренда не заточили под музейные стекла. Яркие аксессуары с надписями «В Петербург — туда» и «В Эрмитаж за котами» хочется, не снимая, носить под лаковые броги и лоферы и тем самым подчеркивать свое коренное происхождение или грамотно прикидываться петербуржцем.
LeDile
В списке аксессуаров с аллюзией к достопримечательностям и архитектуре города значатся браслеты и шармы от ювелирной марки LeDiLe. В ней — серебряные фигурки в форме ангела Александрийского столпа, фонарей Невского проспекта, Алых Парусов и Чижика-Пыжика, которые можно сочетать между собой на цепочке. Самым дорогим украшением в коллекции являются златокрылые Грифоны — видимо, потому, что сейчас их нельзя увидеть в городе: с начала этого года мифические существа находятся на реставрации и вернутся на свое историческое место только в ноябре.
Arny Praht X Au Pont Rouge
Увезти с собой в качестве памятного подарка из Петербурга можно также сумки от бренда Arny Praht с нашивками в виде матрешки, балерины, бокалов игристого, голубого шпиля здания «Эсдерса и Схейфальса» и Красного моста, возле которого работает одноименный универмаг. Он стал партнером марки по этой коллаборации, поэтому не некоторых моделях есть стильная надпись Au Pont Rouge, продублированная на коже красного, черного и белого оттенков.
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