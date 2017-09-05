Ручка с голым селфи, флешка в стрингах и другие школьные предметы от Ким Кардашьян

Двухтысячные возвращаются, а вместе с ними блестящие платья как у Пэрис Хилтон, брови-ниточки, серьги-кольца и школьные принадлежности с лицами (и другими частями тела) знаменитостей. Часто их выпускают сами знаменитости: Ким Кардашьян создала коллекцию «Скоро в школу», в которую вошли коврик для мыши с ее страдающей физиономией, чехол для ноутбука с розовым Ламборджини, ручка с голым селфи (похожие, наверняка, были у вашего папы), и флешка Kim’s ass, которая делится на две половинки.