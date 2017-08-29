«Питерские идут!» — Мэган Виртанен о том, по какой одежде узнают жителей города

 

Историк моды Мэган Виртанен рассказывает, по какой одежде узнают жительниц Петербурга, чем отличаются образы «элиты» и обычных граждан, и какую роль в формировании городского стиля сыграла Анна Ахматова. 

  • Ленинградский дом моделей одежды, 1968-1969 годы

  • Ленинградский дом моделей одежды, 1968-1969 годы

  • Ленинградский дом моделей одежды, 1970 год

  • Ленинградский дом моделей одежды, 1970 год

Существует ли «петербургский стиль» в одежде? Кавычки поставлены намеренно, поскольку никаких формальных признаков, которые можно было бы изложить в виде списка, нет. И всё же есть нечто неуловимо узнаваемое. Одна из манекенщиц Ленинградского Дома моделей вспоминала, что когда они в 1960-70-е годы приезжали с показами в другие города, местные жители на улице шептались: «О, питерские идут, питерские». Что же было признаком ленинградского стиля — и остаётся у его прямого наследника, стиля петербургского? Ответ даёт цитата из «Журнала мод Ленинградского Дома моделей одежды»: «Образ ленинградки тяготеет к классике, он более строг, традиционен... но ленинградская мода не исключает определённой доли иронии».

  • Журнал мод ЛДМО, 1950-е годы

  • Модели ЛДМО, 1960-е годы

  • Показ мод в ЛДМО, 1965 год

Говоря о стиле любого города, всегда нужно делать множество поправок на экономические возможности. Петербургская элита хочет чувствовать себя элитой европейской — и представители тех самых «3 процентов населения» в дореволюционном Петербурге щеголяли в роскошных парижских нарядах, а если и пользовались услугами местных портных, то только тех, кто мог точно скопировать новейшие европейские моды. Смена элит в советское время не привела к кардинальной смене вкусов, и хотя «низкопоклонство перед Западом» не приветствовалось, востребованными оказывались платья если и не из Парижа, то по парижскому фасону. Надо сказать, что и в наши дни петербургская аристократия предпочитает западные бренды, делая исключения только для нескольких признанных имен.

  • Модные жительницы Ленинграда, май 1941 года

  • ЛДМО, 1980-е годы

  • Модные жительницы Ленинграда, 1920-е годы

Если посмотреть на обычных жительниц города, то практически на протяжении всего советского периода ленинградки считались одними из самых хорошо одетых женщин в стране. Причиной тому было не только хорошее снабжение (хотя и оно играло роль), но и активная деятельность Ленинградского Дома моделей, выпускавшего собственный журнал и выкройки, а также устраивавшего публичные показы мод для всех желающих. В довоенное время роль арбитра вкуса часто принадлежала частной портнихе, начавшей свою деятельность ещё до революции и впитавшей стандарты «высокого стиля», после Великой Отечественной Войны эту роль на себя взял Дом моделей. С приходом новых времён, петербурженки, кажется, первыми в стране распахнули объятия стилю кэжуал и демократичным маркам, сознательно или неосознанно следуя традиции «петербургский стиль как максимально приближенный к европейскому».

  • Ленинградский журнал «Последние моды», 1928 год

  • Журнал треста «Ленинградодежда», 1937 год

Казалось бы, и другие города страны прошли тот же путь — те же дореволюционные барыньки в парижских нарядах, те же частные портнихи или выкройки Домов моделей в советский период, те же сети магазинов одежды в наши дни. И всё же достаточно сравнить общее впечатление от одежды жителей Москвы, Сибири или южных городов с тем, что носят жители Петербурга, как окажется, что здесь всегда выбирают «чуть более классическое». Стереотипный образ петербурженки в чёрном не слишком соответствует реальности и возник скорее всего из образов Ахматовой, но всё же тяготение к «городскому камуфляжу» — серому и чёрному трикотажу, позволяющему слиться с городским пейзажем, заметно. Чуть более плотная ткань, чуть более закрытый фасон, чуть более тёмный оттенок — ироничная классика, как и предполагалось.

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