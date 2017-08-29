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Историк моды Мэган Виртанен рассказывает, по какой одежде узнают жительниц Петербурга, чем отличаются образы «элиты» и обычных граждан, и какую роль в формировании городского стиля сыграла Анна Ахматова.
«Питерские идут!» — Мэган Виртанен о том, по какой одежде узнают жителей города
Существует ли «петербургский стиль» в одежде? Кавычки поставлены намеренно, поскольку никаких формальных признаков, которые можно было бы изложить в виде списка, нет. И всё же есть нечто неуловимо узнаваемое. Одна из манекенщиц Ленинградского Дома моделей вспоминала, что когда они в 1960-70-е годы приезжали с показами в другие города, местные жители на улице шептались: «О, питерские идут, питерские». Что же было признаком ленинградского стиля — и остаётся у его прямого наследника, стиля петербургского? Ответ даёт цитата из «Журнала мод Ленинградского Дома моделей одежды»: «Образ ленинградки тяготеет к классике, он более строг, традиционен... но ленинградская мода не исключает определённой доли иронии».
Говоря о стиле любого города, всегда нужно делать множество поправок на экономические возможности. Петербургская элита хочет чувствовать себя элитой европейской — и представители тех самых «3 процентов населения» в дореволюционном Петербурге щеголяли в роскошных парижских нарядах, а если и пользовались услугами местных портных, то только тех, кто мог точно скопировать новейшие европейские моды. Смена элит в советское время не привела к кардинальной смене вкусов, и хотя «низкопоклонство перед Западом» не приветствовалось, востребованными оказывались платья если и не из Парижа, то по парижскому фасону. Надо сказать, что и в наши дни петербургская аристократия предпочитает западные бренды, делая исключения только для нескольких признанных имен.
Если посмотреть на обычных жительниц города, то практически на протяжении всего советского периода ленинградки считались одними из самых хорошо одетых женщин в стране. Причиной тому было не только хорошее снабжение (хотя и оно играло роль), но и активная деятельность Ленинградского Дома моделей, выпускавшего собственный журнал и выкройки, а также устраивавшего публичные показы мод для всех желающих. В довоенное время роль арбитра вкуса часто принадлежала частной портнихе, начавшей свою деятельность ещё до революции и впитавшей стандарты «высокого стиля», после Великой Отечественной Войны эту роль на себя взял Дом моделей. С приходом новых времён, петербурженки, кажется, первыми в стране распахнули объятия стилю кэжуал и демократичным маркам, сознательно или неосознанно следуя традиции «петербургский стиль как максимально приближенный к европейскому».
Казалось бы, и другие города страны прошли тот же путь — те же дореволюционные барыньки в парижских нарядах, те же частные портнихи или выкройки Домов моделей в советский период, те же сети магазинов одежды в наши дни. И всё же достаточно сравнить общее впечатление от одежды жителей Москвы, Сибири или южных городов с тем, что носят жители Петербурга, как окажется, что здесь всегда выбирают «чуть более классическое». Стереотипный образ петербурженки в чёрном не слишком соответствует реальности и возник скорее всего из образов Ахматовой, но всё же тяготение к «городскому камуфляжу» — серому и чёрному трикотажу, позволяющему слиться с городским пейзажем, заметно. Чуть более плотная ткань, чуть более закрытый фасон, чуть более тёмный оттенок — ироничная классика, как и предполагалось.
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