«Питерские идут!» — Мэган Виртанен о том, по какой одежде узнают жителей города

Казалось бы, и другие города страны прошли тот же путь — те же дореволюционные барыньки в парижских нарядах, те же частные портнихи или выкройки Домов моделей в советский период, те же сети магазинов одежды в наши дни. И всё же достаточно сравнить общее впечатление от одежды жителей Москвы, Сибири или южных городов с тем, что носят жители Петербурга, как окажется, что здесь всегда выбирают «чуть более классическое». Стереотипный образ петербурженки в чёрном не слишком соответствует реальности и возник скорее всего из образов Ахматовой, но всё же тяготение к «городскому камуфляжу» — серому и чёрному трикотажу, позволяющему слиться с городским пейзажем, заметно. Чуть более плотная ткань, чуть более закрытый фасон, чуть более тёмный оттенок — ироничная классика, как и предполагалось.