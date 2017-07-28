Средневековая философия и референс к Рафаэлю в новой коллекции Ianis Chamalidy

Дизайнер из Петербурга Янис Чамалиди выпустил новую осенне-зимнюю коллекцию — современную интерпретацию средневековой моды. Белые хлопковые рубашки, которые в те времена считались признаком аристократии, Янис сделал из полупрозрачных тканей и обыграл беретами — как на автопортретах Рафаэля, черные кафтаны с покатыми плечами заменил тенденциозными бомберами, а приталенные платья освободил от оков корсетов и сшил из легких шифонов и органзы. Ключевыми моделями в коллекции стали ярко-красный костюм свободного кроя, высокие гранжевые ботинки и свадебное платье-двойка из тончайшего кружева с длинным шлейфом. 

Некоторые новинки от Ianis Chamalidy были распроданы еще на этапе предзаказа: по завершении разработки коллекции дизайнер устроил закрытый показ для самых близких друзей и частых клиентов, которые, предвкушая нежаркое лето, бронировали в мае бархатные пальто в пол. Остальные вещи поступят в продажу 1 сентября во флагманском бутике бренда на Большом проспекте, новом магазине в ТРК «Галерея» и сайте ianischamalidy.com. Цена топов, рубашек, курток и кутюрных платьев составляет от 12 000 до 420 000 рублей. 

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