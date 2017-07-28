Средневековая философия и референс к Рафаэлю в новой коллекции Ianis Chamalidy

Дизайнер из Петербурга Янис Чамалиди выпустил новую осенне-зимнюю коллекцию — современную интерпретацию средневековой моды. Белые хлопковые рубашки, которые в те времена считались признаком аристократии, Янис сделал из полупрозрачных тканей и обыграл беретами — как на автопортретах Рафаэля, черные кафтаны с покатыми плечами заменил тенденциозными бомберами, а приталенные платья освободил от оков корсетов и сшил из легких шифонов и органзы. Ключевыми моделями в коллекции стали ярко-красный костюм свободного кроя, высокие гранжевые ботинки и свадебное платье-двойка из тончайшего кружева с длинным шлейфом.